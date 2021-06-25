Koral Çağman’ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevinden istifasını da değerlendiren Oğuz, “DP’nin iç konusu bakanlık değişimi... Koral bey çok değerli biri. Kendi tercihiyle bu kararı aldı. Saygı duymak lazım. Sağlık sorunlarını dile getirdi. Siyaset kolay bir iş değil. Gece uyumazsınız. Strese girer, düşünürsünüz. Sorumlu bir siyasetçi için zor iş” dedi.

Oğuz, Koral Çağman’ın istifasını hükümeti etkileyemeyeceğini de aktardı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın UBP kurultayını Faiz Sucuoğlu kazanırsa, YDP’nin hükümetten çekileceği yönündeki açıklamalarını da değerlendiren Dursun Oğuz, Faiz Sucuoğlu üzerinden UBP’yi işaret etmenin doğru bir yaklaşım olmadığını söyleyerek, Arıklı'yı eleştirdi.

Oğuz, Arıklı’nın söyleminin, HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın, 2018'deki genel seçimlerin ardından kullanmış olduğu “UBP ile kahve içmeyiz” söyleminden farkı olmadığını vurguladı.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI