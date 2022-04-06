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Oğuz Köse'den meclis önündeki eylemle ilgili yorum

06 Nisan 2022 Çarşamba 19:19
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Oğuz Köse'den meclis önündeki eylemle ilgili yorum
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Acil Durum Hastanesi'nde pandemi hemşiresi olarak görev yapan Oğuz Köse, Meclisin önündeki mücadeleyi yorumladı.

İşte Köse'nin yorumu:

Meclisin önündeki mücadeleyi görüyorum izliyorum,
Üzülüyorum…
Siyasi gaylesi olanlar ile ilgili söyleyecek tek bir sözüm yok, 
Bu memleket eğer bu haldeyse  geçmişten bu güne 
ülkeyi batak haline getiren ayırt etmeksizin top yekün hepsi..
Kısacası Seçilelimde ne olursa olsun gailesi….
Memleketin hali ortada ,
Hayat pahalılığı üçlü rakamlarla anıldığı şu günlerde,
İşlerini kaybetmek korkusu yaşayan belediye emekçilerinin haykırışı karşısında suskun kalan dilsiz şeytandır..
EMEKÇİLER SİYASİLERE GÜVENMİYOR
Geçmişten günümüze siyasilerin vermiş olduğu sözlerinin ve veya reform kararlarının birinin bile hayata geçmemesi,
Hal böyleyken 
Elbette belediye emekçilerinin hükümetlere olan güvenmesi beklemek saflık olur,
Neden mi güvenmiyorlar,
Bir kaç örnek verecek olursak 
-kamu reformunun yapılacağı yıllardır dile getirilir ama bir türlü hayata geçirilemedi,
-genel sağlık sigortasının hayata geçirileceği yıllardır dile getiriliyor ama kimsenin kılı kıpırdamıyor,
-Başa gelen her hükümet göç yasasını yeniden düzenleme sözü verir ama kimse yapmaz.
-KTHY örneği batırıldı kapatıldı, çalışanları yıllar sonra 
KTHY önünde aylarca açlık grevleri sonucunda istihdamı sağlandı, oda açlık sınırında maaşlarla…
Ve bunun gibi bir çok örnek daha verebilirim,
Halkın siyasetçiye güveni kalmadı, 
Bakın siyaset yapanların demiyorum “HALKIN” emekçilerin siyasetçiye olan güveni ayaklar altında alındı..
Bence sayın Başbakan belediye başkanlı ve siyasi partileri bir kenara koyup  belediye emekçilerini temsil eden sivil toplum örgütlerini çağırmalı ve belediye emekçilerinin”çalışanlarının” haklarını ve maaşlarının mevkilerinin korunacağı hatta eksik olan yasalarının hayata geçirileceği  konusunda güven verip ortak noktaya varmaları gerekir..
Aksi durumda,
Yukarıda da yazdığım gibi zamların alıp başını gittiği bu günlerde işlerini kaybetme korkusu yaşayan,
evlerine AŞ götürememe, çocuklarının geleceğini kaybetme korkusu 
Meclis önündeki eyleme yansıyıp çok daha üzücü sonuçlar doğuracaktır..
Seçilmişlerin ve veya seçilme gaylesi olanların değil 
Meclis önündeki emekçilerin 
Maaş,aş ve çocuklarının gelecekleri için ortaya koymuş oldukları haklı  emek ve ekmek mücadelesini ayakta alkışlıyorum..

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