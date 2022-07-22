Künye
Kıbrıs 35
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İçti, içti araca saldırdı!
İçti içti, araca saldırdı!
Darpçılar, teminatla serbest!
Darpçılar, teminatla serbest!
Daha 18 yaşındalar...
Daha 18 yaşındalar...
Evden yüz binlerce lira para çaldılar
Evden yüz binlerce lira para...
Hırsız evde yakalandı... 2017'den beri de kaçak!
Hırsız evde yakalandı...
Flaş Haber
Tüp gaza indirim!
Kapat

Oğuz Köse'den öneri: Tüm maaşları 15 bin TL yapın

Hemşireler ve Ebeler Sendikası Eski Başkanı Oğuz Köse, tüm maaşların 15 bin TL'ye sabitlenmesini önerdi.

22 Temmuz 2022 Cuma 14:07
2 Okunma
Oğuz Köse'den öneri: Tüm maaşları 15 bin TL yapın
banner48

Oğuz Köse'nin açıklaması şöyle:

CUMHURBAŞKANI DAHİL
TÜM MAAŞLARI 15BİN TL’ye SABİTLEYİN !!!
Kesinti 15 bin TL üzeri maaş alanlardan yapılacakmış..
Bence bu kararı, 
Kamuda Ödenen 
Cumhurbaşkanı’da dahil Maksimum maaş 15 bin TL olacak,
olarak kararı değişin ki 
Bu halk ozaman sizlerin samimi olduğunuzu inansın …
Bununla birlikte yaklaşık iki yıl boyunca yapılacak bu kesintiler gününün sonunda beceriksiz bir bakanın veya bürokratın almış olduğu yanlış bir kararları neticesinde zararın reçetesini ödemek için mi,
Yoksa 
Devletimin önemli ihtiyaçlarını karşılamak için mi kullanacaksınız bunları kalem kalem Halkla şeffaf bir şekilde açıklayın ki halk sizin samimi olduğunuza inansın,
Ve veya 
Yapılacak olan kesintilerin 
“Asgari ücretlinin maşşını yaşanır şartlara yükseltmek” için kulanılacak ibaresini aynı bakanlar kurulundan kararı olarak geçirin ki 
Bu halk samimiyetinize inanalım..
%20 gibi rakamları kesmeden önce,
kıb -tek  gibi önemli devlet kurumlarını zarara uğratan Hırsızı,arsıza,devleti soyanı ve veya  zarara uğratana hesap sormak adına sözde değil gerçekçi bir duruşla yargıya teslim edin ki halkımız sizlerin samimiyetinize inansın,
Vergi kaçıranı, rüşvetçiyi, Hırsıza,Arsıza hiç bir  bedel ödetilmesin, 
Sanki suçlu sadece kamu çalışanlarıymış gibi, 
Her defasında tekrar tekrar Elinize her fırsat geçtiğinde kamu emekçilerinin maaşını kesin,
Ayıptır günahtır yahu 
En küçük bir poşet bakkal alış verişin maliyeti 1500 TL’yi geçtiği
Bir depo akaryakıtın 2000 TL’ye ulaştığı şu günlerde halka yapmış olduğunuz bu Zulüm insanlık dışıdır..
Bu ülkede gelmiş geçmiş tüm hükümetlerin ortak hastalığı
her başı sıkıştığında “Taşın Altına herkes elini koyacak”yalanı ile bodro mahkumlarının ceplerine el atmasıdır,
Bu hastalığın tedavisi aslında belli ama kimse ne tedavi olmak ve veya ne de tedavi etmek istemiyor….
Tedavisi Ne mi ?
*Yandaşlara Affedilen vergiler 
*Yandaş sermayeye Vergi muafiyeti
*Devleti soyanları-Zara uğratanlara bedelini ödememesi
*Örtülü ödenekler
Ve 
*Siyasi partilerin katkı payları 
Devletimiz zararda mı ,
Ülkemiz bataklığa mı sürükleniyor
Bu taşın altına elimizi mi koymamız gerekiyor 
Ozaman korkmadan dim dik Yukarıdaki reçeteyi 
uygulayın ki
Samimiyetinize inanalım..
Ama gelin görün ki
Samimi Değilsiniz..

Saygı ve sevgilerimle 
Oğuz Köse

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erhürman, açıklama istedi!
Erhürman, açıklama istedi!
Belli ki hesap tutmadı!
Belli ki hesap tutmadı!
Bazı yollarda çalışma var!
Bazı yollarda çalışma var!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim