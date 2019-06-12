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Oğuz: “Laboratuvar sorununu çözmek için çalışma başlatılacak”

Bakan Oğuz, Kıbrıs Türk Zeytin-Zeytinyağı Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (ZEYSAN) heyetini kabul etti

12 Haziran 2019 Çarşamba 15:54
Oğuz: “Laboratuvar sorununu çözmek için çalışma başlatılacak”
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, önceliklerinin yerli üreticiyi ve üretimi korumak olduğunu kaydetti.
Kıbrıs Türk Zeytin-Zeytinyağı Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (ZEYSAN) heyetini kabulünde konuşan Oğuz, “Zeytinyağı analizi ve tağşiş konusundaki laboratuvar sorununu çözmek için en kısa sürede çalışma başlatılacak” açıklamasında bulundu.
“İTHALATA PİYASA DENGESİ VE ÜRÜNE UYGUN FİYATA ERİŞİM AÇISINDAN BAKMAK GEREK”
Bakanlıktan verilen bilgiye göre Oğuz, ZEYSAN Başkanı Ziya Sezey ve dernek üyelerini kabul etti.
Oğuz, ülkede, hem üretim hem de tüketimi koruyacak bir anlayışla hareket edilmesi gerektiğini ifade ederek, üretim maliyetlerini aşağıya çekmekle tüketicinin uygun fiyatla ürüne ulaşabileceğini, bunun beraberinde rekabeti de getireceğini belirtti. 
Bakan Oğuz, ithalata piyasa dengesi ve ürüne uygun fiyata erişim açısından bakmak gerektiğini de dile getirerek, “Bir üründe rekabet edebilirlik önemli. Biz, yerli üretimi ve üreticiyi rekabet ortamı yaratsın, tüketiciye en uygun fiyatta ürün sunulsun diye korumak durumundayız” diye konuştu. 

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BİZE, GEREK TEŞVİKLER GEREKSE DİĞER ÇALIŞMALARLA İLGİLİ SORUMLULUK DÜŞÜYOR”
Bakan Oğuz, son yıllarda zeytin ağacı ekimiyle ilgili duyarlılık oluştuğunu da söyleyerek, “Böylece, profesyonel bir sektör doğuyor. Sizin bu sektöre ilgi duymanızı, öncülük etmenizi takdir ediyorum. Siz, hem üretici hem de imalatçı durumundasınız. O nedenle üretici ayağına da bakmak lazım.  Zeytin fidanı temini, kaliteli fidan, verimlik önemli. Zeytin fidanının gelişmesi, zeytinin toplanması ve sanayi aşamasına kadar geçen süreç önemli. Bu noktada bize, gerek teşvikler gerekse diğer çalışmalarla ilgili sorumluluk düşüyor” dedi.
“ZEYTİNYAĞI ANALİZİ VE TAĞŞİŞ KONUSUNDAKİ LABORATUVAR SORUNUNU ÇÖZMEK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILACAK”
Bakan Oğuz, ülkeye kontrol edilebilir, kaynağı belli olan ürünlerin girmesi gerektiğini, bunun gıda güvenliği açısından büyük önem taşıdığını söyleyerek,  zeytinyağı analizi ve tağşiş konusundaki laboratuvar sorununu çözmek için en yakın zamanda çalışma başlatılacağını açıkladı. 
“TÜM PAYDAŞLARLA ÇALIŞACAĞIZ”
Bakan Oğuz, sektördeki sorunları takip ettiklerini, değerlendireceklerini de belirterek,  hem üreticiyi hem de tüketiciyi koruyacak anlayışla tüm paydaşlarla çalışacaklarını kaydetti.
ZEYSAN Başkanı Ziya Sezey ise kabuldeki konuşmasında Bakan Oğuz’a yeni görevinde başarı diledi. Sezey, zeytinyağı ihtiyacı başta olmak üzere sektörde yaşanan diğer sorunlarını da Bakana aktardı.   

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Son Güncelleme: 12.06.2019 15:58
Anahtar Kelimeler:
GündemKıbrısHaberZeysanOĞUZ
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