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OĞUZ: “MAAŞ ÖDEMELERİNDE BİR SIKINTI YOK”

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Havadis Web TV’de katıldığı programda Damla Dabis’in sorularını yanıtladı.

24 Şubat 2021 Çarşamba 11:08
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OĞUZ: “MAAŞ ÖDEMELERİNDE BİR SIKINTI YOK”

GÜNDEM KIBRIS

Emekliler ile sosyal sigortalıların bugün ödeneceğini söyleyen Oğuz, “Biz bugün emekli maaşlarını ödeyeceğiz, Cuma günü de normal maaşlarımızı ödeyeceğiz. Bugün için bir sorunumuz yok maaşlarla ilgili. Bütün maaşları hesapladığımızda, bizim 350-400 milyon civarında bir kaynağa ihtiyacımız olduğunu hep dile getirdik. Biz 200 milyon Merkez Bankası’ndan avans hesabından kullandık, 150 milyon da yine Merkez Bankası üzerinden ihaleye çıktık. Buradan gelecek olan tekliflere göre netleşecek. Oradan gelecek olan kaynaklarla, bizim maaşları ödemede bir sorunumuz yok. Ama şunun da altını çizeyim. Bu borçlanma sanki de sadece maaş için yapılıyormuş gibi bir algı var. Aslında öyle değil. Bu borçlanmanın içinde bir de devletin cari giderleri var.   Sağlık ile ilgili harcamalar var, otellerle ilgili, süt ödemeleri ile ilgili, burslarla ve muhtarlarla ilgili harcamalar var” dedi.

Son Güncelleme: 24.02.2021 12:12
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