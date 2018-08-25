Oğuz: ‘Önerimiz, ülkeyi daha da içinden çıkılamaz hale getirmeden gitmeniz’

Oğuz, Başbakan’ın “muhalefet bu kriz döneminde çözüm için öneri yapmıyor” cümlesi üzerine yaptığını belirttiği yazılı açıklamada, “Döviz bu hale gelmeden vakti zamanında gerek medyadan gerekse meclis kürsüsünden sizlere birçok öneri yapmış ve memleketi kötüye götürdüğünüzden dolayı eleştirmiştik, ama siz ‘biz yaparız olur’ edasıyla yine bildiğinizi okudunuz ve ülkenin kötüye giden ekonomisini düzeltmek yerine yuttaşlıklarla ve kişilerle uğraşmayı tercih edip aylarca boşa zaman harcadınız. Dövizin ekonomiyi tamamen vurduğu bu ortamda da yine suçu muhalefete atıp zaman kazanmaya çalışıyorsunuz” dedi.

Dursun Oğuz, açıklamasında, hükümetin halkı bayrama beş kuruşsuz soktuğunu ileri sürerek şöyle dedi:

“Bayram içerisinde gerekli tedbirleri alacağız diye açıklamalar yapmakla artık komik duruma düşüyorsunuz, çarşıyı sizin gezip dolaştığınız gibi bizler de gezip dolaşıyoruz, halkla konuşuyoruz ve piyasadaki fiyat artışlarını gözlemliyoruz. Biz bir şey önereceksek halkın sözleri doğrultusunda öneri yaparız ve size önerimiz, kene gibi yapışıp kaldığınız o koltukları ülkeyi daha da içinden çıkılamaz hale getirmeden terk edip gitmenizdir, halkın da isteği bu yöndedir.”

Oğuz, “Her çalışıyoruz dediğinizde halk yeni zamlarla karşı karşıya kalıyor, daha fazla çalışmamanız ve daha fazla çözüm üretmemeniz ülkemizin bekası adına çok daha faydalı olacaktır, aksi taktirde ardı ardına gelecek olan iflaslarla yıkılacak hayatların vicdanen ağırlığı ömrünüz boyunca sırtınızdan kalkmayacaktır” dedi.