Oğuz: ‘Önerimiz, ülkeyi daha da içinden çıkılamaz hale getirmeden gitmeniz’

Oğuz, Başbakan’ın “muhalefet bu kriz döneminde çözüm için öneri yapmıyor” cümlesi üzerine yaptığını belirttiği yazılı açıklamada, “Döviz bu hale gelmeden vakti zamanında gerek medyadan gerekse meclis kürsüsünden sizlere birçok öneri yapmış ve memleketi kötüye götürdüğünüzden dolayı eleştirmiştik, ama siz ‘biz yaparız olur’ edasıyla yine bildiğinizi okudunuz ve ülkenin kötüye giden ekonomisini düzeltmek yerine yuttaşlıklarla ve kişilerle uğraşmayı tercih edip aylarca boşa zaman harcadınız. Dövizin ekonomiyi tamamen vurduğu bu ortamda da yine suçu muhalefete atıp zaman kazanmaya çalışıyorsunuz” dedi.
Dursun Oğuz, açıklamasında, hükümetin halkı bayrama beş kuruşsuz soktuğunu ileri sürerek şöyle dedi:
“Bayram içerisinde gerekli tedbirleri alacağız diye açıklamalar yapmakla artık komik duruma düşüyorsunuz, çarşıyı sizin gezip dolaştığınız gibi bizler de gezip dolaşıyoruz, halkla konuşuyoruz ve piyasadaki fiyat artışlarını gözlemliyoruz. Biz bir şey önereceksek halkın sözleri doğrultusunda öneri yaparız ve size önerimiz, kene gibi yapışıp kaldığınız o koltukları ülkeyi daha da içinden çıkılamaz hale getirmeden terk edip gitmenizdir, halkın da isteği bu yöndedir.”
Oğuz, “Her çalışıyoruz dediğinizde halk yeni zamlarla karşı karşıya kalıyor, daha fazla çalışmamanız ve daha fazla çözüm üretmemeniz ülkemizin bekası adına çok daha faydalı olacaktır, aksi taktirde ardı ardına gelecek olan iflaslarla yıkılacak hayatların vicdanen ağırlığı ömrünüz boyunca sırtınızdan kalkmayacaktır” dedi.
Sonra siz gelin, birkac imam hatip okulu daha acin..saatleri suudi saatine cevirin, herseye zam yapin..casino, otel, universite izinlerini akp’nin istedigi gibi yandaslara peskes cekin..partililerinizi ise almaya biraktiginiz yerden deval edin.. fasist, rantci, hirsiz takimi sizi..
Onurlu bir göçmensen sen önce şu karnını doyurdukları ve mensubu olduğun partinin başkanı hakkındaki şaibelere cevap ver,halkın ısrarla sorduğu soruları sen de sor ve o zaman çık ortaya da açıklama yap..Yani cart curt! Anlaşıldımı genel sekreter ABİ???
demeyik ki bunlar daha eyidir ama sanki siz birşey yapdıydınız yedi sülaleniz geçinir be aldıkalrınızla YÜZSÜZLER
Bunların zamanında sanki de heryer güllük gülistanlıktı..Gagoriici....Beğen (3) Beğenmedim! (0)
Muhalefet iktidarda olsaydı yine ayni olacaktı. Hükümete fazla yuklenmeyelim.Kriz bizden kaynaklı degil bile bile sırf konusma olsun diye konuşuyorlar.Tc önlem aldığında biz de düzeleceğik boşuna hizipcilik yapmayın
Bu zavallının da niyeti var galiba başkan adaylığına....Adaylığını bile kabul ederlerse çok büyük hata yapar ubp...Genel sekreterliği bile doğru düzgün değil...
Sen cehennem olup gitsen olmazmı,Allahın gacosu.Karnın doydu dilin de uzadı senin çok..İkide bir cart curt edip duruyorsun ama ne dediğini ne söylediğini de bilmiyorsun.İşiniz gücünüz yalan dolan ve iftira be sizin..Son zamanlarda fazla gaz verdiler sana galiba a gaco kardeşim...Ne genel sekreter beee....
Hamma humma,hamma humma,hmma humma,hamma humma... Ne kadar kötü bişey hamma hummasız kalmak..
Daha evvel pergellediklerine şimdi uzanamıyorlar da bütün feryatları ondandır..Beğen (4) Beğenmedim! (0)
Bu memleketi sen terkedip gitsen daha da güzel daha da yerinde olmazmı?