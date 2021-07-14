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Oğuz, öngörülemeyen harcamalardan dolayı bütçe açığının giderek arttığını vurguladı

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    Oğuz, “Kapanıp açılmalardan dolayı yapılan ödemeler ve sağlık giderlerinden dolayı gelir gider arasındaki denge bozuluyor” dedi.

14 Temmuz 2021 Çarşamba 23:52
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Oğuz, öngörülemeyen harcamalardan dolayı bütçe açığının giderek arttığını vurguladı

     Maliye Bakanı Dursun Oğuz, akaryakıta, tüp gaza zam yaptıkları için eleştirildiklerini, öte yandan elektriğe zam yapmadıkları ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nu (KIB-TEK) batıracakları gerekçesiyle de eleştiri aldıklarını belirterek, “Zam yapınca eleştiriyorlar, zam yapmayınca eleştiriyorlar. Partiler muhalefete düşünce böyle oluyor” dedi.

    Zam yapmak istemediklerini ama yapmak zorunda kaldıklarını ifade eden Oğuz, öngörülemeyen harcamalardan dolayı bütçe açığının giderek arttığını vurguladı.

    Oğuz, “Kapanıp açılmalardan dolayı yapılan ödemeler ve sağlık giderlerinden dolayı gelir gider arasındaki denge bozuluyor” dedi.

    Türkiye’nin KKTC’ye sağladığı 500 milyon dolarlık kredinin TC Resmi Gazetesi’nde yayınlandığının basında yer aldığını ancak, anlaşma imzalandı, resmi gazetede yayınlandı diye KKTC’ye ekstra para gelmeyeceğini belirten Oğuz, “Bu kredilerle ilgili süreç, 1996 yılında başladı. 6’ncı döneme girdik. Yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi içindir. Geçmişten gelen bir uygulamadır. Harcama kalemi dolunca yeniden açılıyor. Geçmişte 1 yılda dolduğu da olmuştu. Ekstra kaynak değil, kaynak bitince yeniden açılıyor” ifadelerini kullandı.

“Kredi resmi gazetede yayınlandı diye para gelmeyecek”

   Türkiye’nin KKTC’ye sağladığı 500 milyon dolarlık kredinin resmi gazetede yayınlanması ile ilgili soruyu yanıtlayan Oğuz, “Bu kredilerle ilgili süreç, 1996 yılında başladı. 6’ncı döneme girdik. İmzalandı, resmi gazetede yayınlandı diye bize ekstra para gelmeyecek. Yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi içindir. Geçmişten gelen bir uygulamadır. Harcama kalemi dolunca yeniden açılıyor. Geçmişte 1 yılda dolduğu da olmuştu. Ekstra kaynak değil, kaynak bitince yeniden açılıyor” ifadelerini kullandı.

“Emekli maaşına dokunmuyoruz”

   İkinci iş yapan emeklilerden vergi kesilmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Oğuz, “Emeklilerden ikinci iş kesintisi konusunda şikayetler var. Emekli maaşlarına dokunmuyoruz ancak ikinci işten gelirlerinde alınan vergi artıyor. Gelirleri artırma için bu uygulama 4’lü hükümet zamanında düşünüldü, UBP zamanında uygulama ele alındı. Belli bir maaşın üzerindekilere kesmek ya da buna benzer bir tedbir için çalışıyoruz. Kanun hükmünde kararnamedir, yasalaşmasını sağlayacağız” şeklinde konuştu.

“Zam yapınca ve yapmayınca eleştiriliyoruz”

   Akaryakıta yapılan zam nedeniyle eleştirildiklerinden bahseden Oğuz, “4’lü hükümet döneminde fiyat istikrar fonundan 1 buçuk TL kesilirdi şimdi 28 kuruş kesiliyor. 4lü hükümet döneminde ekonomik kriz vardı bugün de var. Akaryakıta, tüp gaza zam yaptık diye bizi eleştiriyorlar. Öte yandan elektriğe zam yapmadık KIB-TEK’i batıracağız diye bizi eleştiriyorlar. Zam yapınca eleştiriyorlar, zam yapmayınca eleştiriyorlar. Partiler muhalefete düşünce böyle oluyor” dedi.

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