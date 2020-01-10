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Oğuz: Panik yapacak bir durum yok

Tarım Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye'den KKTC'ye Su Temin Projesi kapsamında öngörülen bir arıza meydana geldiğini belirtti.

10 Ocak 2020 Cuma 10:00
Oğuz: Panik yapacak bir durum yok

Tarım Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye'den KKTC'ye Su Temin Projesi kapsamında öngörülen bir arıza meydana geldiğini belirterek, panik yapacak bir durum olmadığını söyledi.

Dursun Oğuz; "sabit boruların askıya geçiş noktasında" yaşanan kopmayla ilgili müdahalenin bu sabahtan itibaren başladığını söyledi.

Türkiye'deki makamlarla temas içinde  olunduğunu belirten Oğuz, Haber Kıbrıs Haber Merkezi'ne yaptığı açıklamada, "KKTC'de kurulan Geçitköy Barajı, 20 milyon metreküp su stoğuna sahip. Zaten öngörülebilir benzer arızalar için KKTC’de bir su stok noktası kurulmuştu. Bu stok, mevcutla birleştiğinde 10 aylık bir su ihtiyacımızı karşılar" dedi.

Oğuz, DSİ'nin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile ortak bir organizasyon için çalışmalarını tamamladığını belirterek, "Hava muhalefeti izin verirse en geç iki ay içerisinde arıza giderilecek. Öngörülen bir arıza, müdahale mümkün" ifadesini kullandı

Anahtar Kelimeler:
Dursun OğuzTürkiyeKKTC
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MAGUSALI MEHMET 2020-01-10 11:33:04

ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN.

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Magusalı 2020-01-10 14:58:27

Elektrik kablo ile getirilse bile bir arıza durumunda ülkeye yetecek hazır bir gücün de hazır olması gerektiği tezlerini kuvvetlendiren bir olaydır. Bunu savunanlar haklı çıkmışlardır.

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