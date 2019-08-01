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Oğuz, patates üretiminin ülkedeki önemini vurladı

Oğuz, Beyarmudu Belediyesi 9. Patates Kültür Sanat Festivali ile 6. Uluslararası Halk Dansları Festivali açılışına katıldı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 10:14
Oğuz, patates üretiminin ülkedeki önemini vurladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Beyarmudu Belediyesi 9. Patates Kültür Sanat Festivali ile 6. Uluslararası Halk Dansları Festivali açılışına katıldı.

Festivalin açılış konuşması yapan Bakan Oğuz, patates üretiminin ülkedeki önemini vurgulayarak,  iç pazar dengesinin sağlanmasıyla birlikte dış pazar için de çalışmaların yapılacağını belirtti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Oğuz, patatesin vazgeçilmez üretim kaynağı olduğunu ifade ederek, önceki yıl yaşanan patates eksikliğini anımsattı. Bakan Oğuz, patatesin önemli bir besin kaynağı olduğunu söyleyerek, bu ürünün pahalıya satışa sunulmaması gerektiğini vurguladı.

Bakan Oğuz, bu yıl alınan önlemler neticesinde, tüketicinin patatesi uygun fiyattan satın alabilmesi için gerekli çalışmaların yapıldığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
OĞUZBeyarmudu Belediyes6. Uluslararası Halk Dansları Festivali
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