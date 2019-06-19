Oğuz: Personel eksikliğinin giderilmesi yönünde çalışma başlattık

Özgöray, Bakan Oğuz’a görevinde başarılar dileyerek, işbirliği içinde çalışmaya hazır olduklarını belirtti. Özgöray, veterinerlerin sorunları hakkında Bakan Oğuz’a bilgi verdi.

Bakan Oğuz, Veteriner Dairesi konusunda yapmış oldukları değerlendirmelerde, dairenin hem personel hem de diğer donanımlar açısından eksiklerinin saptandığını söyledi.

Personel eksikliğinin giderilmesi yönünde çalışma başlattıklarını açıklayan Bakan Oğuz,

“TC ile yürütülen projeler var. AB tarafından hayvan hastalıkları ile ilgili başlatılan proje var. Bunun sonuçları bekleniyor. Bu projenin devamlılığı esastır. Bunun devamlılığı konusunda da Veteriner Dairesi’nin hem personel hem de alt yapı yönünden tamam olması gerekiyor. Örneğin, AB müktesebatı çerçevesinde hellim ihracı, tesciliyle ilgili çalışıyoruz ama biz kendimiz alt yapı olarak hazır mıyız? İlk olarak münhal konusundaki sıkıntıları ortadan kaldırmaya yönelik görüşmelere başladık. En kısa sürede çözmeyi umuyoruz ve bunun üzerine gideceğiz” dedi.

Bakan Oğuz, tüzük çalışmasının da başlatıldığını belirterek, bunu da hükümetle işbirliği içinde çözeceklerini kaydetti.

“ Veteriner Dairesi ve veterinerlerin sorunlarını yetkimiz dahilinde belli bir sürede çözmeyi hedefliyoruz” diyen Bakan Oğuz, amaçlarının bakanlığın verdiği yetki çerçevesinde Veteriner Dairesi’nin ve veterinerlerin önündeki engelleri ortadan kaldırmak olduğunu ifade etti.

Münhal konusunda, hükümetin imkanları dahilinde personel takviyesi yapılacağı bilgisini de paylaşan Bakan Oğuz, “Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı olarak hedefe ulaşmak için bize bağlı olan engelleri kaldırmak zorundayız. Bunun için çalışacağız. Bunları çözme arzusu ve hedefindeyiz. Bunlar çözülmezse sorun devam edecektir. Yasalarda bazı değişikler yapılması gerekirse diğer bakanlıklarla istişare içinde hareket edeceğiz. Veteriner Dairesi’nin ve veterinerlerin önünü açacağız” diye konuştu.

(BRT/SM)