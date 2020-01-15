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Oğuz: "Rapor tamamlandı, kopukluk en kısa sürede giderilecek"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz açıklama yaptı

15 Ocak 2020 Çarşamba 14:18
Oğuz: "Rapor tamamlandı, kopukluk en kısa sürede giderilecek"

Alaköprü Barajı’ndan Geçitköy Barajı’na uzanan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin su ihtiyacını karşılayan 80 kilometrelik denizaltı isale hattındaki sıkıntı en kısa zamanda giderilecek.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, BRT’ye yaptığı açıklamada Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile bu sabah telefoniyen görüştüklerini ve Bakanın hasar tesbitine ilişkin raporun tamamladığı bilgisini kendisiyle paylaştığını söyledi.

Oğuz, Bakan Pakdemirlinin borulardaki kopukluğuna ilişkin çalışmanın hava koşşuları da dikkate alınarak en kısa sürede tamamlanacağını söylediğini de vurguladı. (BRT)

Anahtar Kelimeler:
OĞUZRaporHaberGündemkıbrıs
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