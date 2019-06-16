Oğuz, Şahinler, Geçitkale ve Ziyamet bölgelerini ziyaret etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Hayvansal Yan Ürünler Bertaraf Projesi kapsamında, tartışmalı olan toplama merkezlerinin yer aldığı Şahinler, Geçitkale ve Ziyamet bölgelerini ziyaret etti.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı ile Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi temsilcilerinin de yer aldığı ziyarette, Şahinler köyü için Güzelyurt Belediyesi tarafından yeni tespit edilen alan incelendi.

Bakan Oğuz ve beraberindekiler, Geçitkale toplama merkezi alanını, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş ile birlikte gezdi. Ziyamet köyü toplama alanı için yeni tespit edilen yer ise Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak’la birlikte incelendi.

(BRT/SM)