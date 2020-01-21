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Oğuz: Sakız Ağacı çoğaltılmalı

21 Ocak 2020 Salı 14:32
Oğuz: Sakız Ağacı çoğaltılmalı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Yüksek Ziraat Mühendisi Ahmet Keçeci’yi kabul etti.

Bakan Oğuz’a nezaket ziyaretinde bulunan Keçeci, verimli çeşit damla sakızı ağacı fidanı takdim etti. Damla sakızı ağacı üzerinde çalışmalar yürüten Keçeci, damla sakızı ağacının yaygınlaşmasının önemine işaret etti. Keçeci, sakız ağacının kurak iklime dayanıklı, kanaatkâr bir ağaç olduğunu, özellikle kurak bölgelerde ekonomik açıdan geliştirilmesinin uygun olabileceğini kaydetti.

Bakan Oğuz da Keçeci’ye teşekkür ederek, sakız ağacının değerli bir ağaç olduğunu, bu ağacın ülkede çoğaltılması ile ilgili çalışmaların yapılması konusundaki düşüncelerini paylaştı.

(BRT/MAIL)

Anahtar Kelimeler:
Dursun Oğuz
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