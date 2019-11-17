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Oğuz, Şehit Salih Hüseyin Askeri Limanında incelemelerde bulundu

Limanda devam eden tüm çalışmaların 10 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

17 Kasım 2019 Pazar 11:30
Oğuz, Şehit Salih Hüseyin Askeri Limanında incelemelerde bulundu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Yedidalga’daki Şehit Salih Hüseyin Askeri Limanında sürdürülen  iyileştirme çalışmaları ile ilgili incelemelerde bulundu. 

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Bakan Oğuz’a incelemeler sırasında, Bakanlık yetkilileri ve Yedidalga Balıkçılar Birliği’nin Başkanı Ergül Numan ve üyeleri eşlik etti. 
 
Limandaki çalışmalar çerçevesinde 115 metre uzunluğunda rıhtım yapılarak, 130 metrelik ana mendirek güçlendirilecek. Ayrıca, 8 metre uzunluğunda çekek yeri inşa ediliyor. Limanda devam eden tüm çalışmaların 10 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Ülke genelindeki balıkçı barınaklarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi projesi kapsamında bakanlık tarafından yaz aylarında çalışma başlatılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
OĞUZLimanYedidalgaHaberKıbrıs
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Arodezli. 2019-11-17 12:47:32

Olan fica sen kim bakan olmak kim

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