Oğuz: Su konusunun siyasileştirilmemesi gerek

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda “Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Önerisi” görüşülüyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, dünyanın salgınla baş etmeye çalıştığını, hükümetin elindeki imkanlar dahilinde salgına yönelik çare ve çözüm bulmaya çalıştığını söyledi.

Oğuz, dörtlü hükümet döneminde döviz krizinin baş gösterdiğini, bununla ilgili de yeterli tedbir alınamadığını belirtti.

Muhalefetin “kuru kuruya muhalefet” yaptığını söyleyen Oğuz, ülkedeki su kaynaklarının etkin şekilde paylaşımı için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Oğuz, yerel kaynaklardan sağlanan suyun artırıldığını, barajdan da su kullanıldığını, Türkiye’den KKTC’ye gelen suyla ilgili tamir çalışmalarının devam ettiğini, montaja geçildiğini, suyun tamirinin en erken zamanda bitirilmesinin herkesin gayesi olduğunu, bu konunun siyasileştirilmemesi gerektiğini söyledi.

Oğuz, yeraltı kaynaklarının zenginleştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini, buna yönelik adımlar attıklarını ifade etti.