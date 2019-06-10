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Oğuz: Süt fiyatının belirlenmesiyle ilgili çalışmalar başlatıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği heyetini kabul etti

10 Haziran 2019 Pazartesi 21:55
Oğuz: Süt fiyatının belirlenmesiyle ilgili çalışmalar başlatıldı
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, süt fiyatının belirlenmesiyle ilgili çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

Bakanlık açıklamasına göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, bugün, Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB)’nden bir heyeti kabul etti.

BAŞLAR SÜT SEKTÖRÜNDEKİ SIKINTILARI AKTARDI

SÜİB Başkanı Mustafa Başlar, ziyarette yaptığı konuşmada,  Bakan Oğuz’a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu ve  süt konusunda uzun dönem birlikte çalışma arzusunu dile getirdi.

Başlar, ziyaret sırasında süt sektöründeki sıkıntıları ve süt fiyatlarının belirlenmesi yönündeki görüşlerini de aktardı.

OĞUZ: “ELİMİZDEN GELEN AZAMİ GAYRETİ GÖSTERİYORUZ”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da,  süt fiyatını belirlemek için çalışmalar yürütülürken, toplumsal menfaattin göz önünde tutularak hareket edileceğini vurguladı.

Oğuz,  öncelikleri arasında, bazı sektörlerde yaşanan birikmiş ev ödevlerinin yapılmasının bulunduğunu ifade etti. Hükümet değişse bile devlette devamlılığın esas olduğunun altını çizen Bakan Oğuz, “Sektörler anlamında, özellikle tarım ve hayvancılık alanında yapılması gereken neyse bunları yapmak için elimizden gelen azami gayreti göstermekteyiz” dedi.

Birinci öncelik olan arpa fiyatının Cumartesi günü itibarıyla belirlendiği kaydeden Oğuz, bu haftayı da süt konusunu çalışmaya ayırdıklarını söyledi. 

Sütün fiyatının belirlenmesinde Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile görüştüklerini  belirten Oğuz, “Bugün de sütün fiyatının belirlenmesinde paydaşların içerisinde yer alan siz imalatçıların düşüncelerini almak istedik. Sizden sonra da başka görüşmeler yapacağız” dedi.

Bakan Oğuz, her kesimi memnun etmenin kolay olmadığına, ancak azami noktada buluşulmasının önemine işaret ederek, “Halkıma üretim olumlu yansıtılmazsa o zaman, bu ülkede üretici kalmaz. Yerli malı bana rekabet ortamında pahalı geliyorsa bu defa tamamen tüketimde dışarıya bağlı bir toplum yaratılır. Biz,  bu çerçevede çalışıyoruz. Bunu yaparken gerekirse siyasi karar da alacağız. Siyasi karar alırken sadece çiftçi, hayvancı memnuniyetini değil, toplum menfaatini gözünde tutacağız” dedi.

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