Oğuz: Tarımda planlı üretim şart

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, ülkenin geleceği için tarımda bilinçli ve planlı üretim yapılmasının şart olduğunu söyledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Oğuz, Kıbrıs Türk Ziraat Mühendisleri Odası’nın 46’ncı Olağan Genel Kurulu’na katılarak konuşma yaptı.

Bakan Oğuz, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını sürecinde üretimin, tarım ve hayvancılık sektörünün ekonomideki öneminin yeniden hatırlandığını belirtti. Bu sürecin dünyadaki toprakların korunması, verimin artırılması ve planlı üretime dikkati çektiğini ifade eden Bakan Oğuz, “Bu süreçte, ülkemizde de toprağın ne kadar kıymetli ve değerli olduğu, tarım arazilerini korumanın önemi ortaya çıkmış oldu” dedi.

Bakan Oğuz, tarım alanında ülkenin geleceğinin ziraat mühendislerinin elinde olduğunu dile getirerek, “Siyasiler gelip geçer; önemli olan bu ülkeye bir şeyler bırakmak, geleceğe hizmet etmek. Yarınlarımız için, çocuklarımız için, bu ülkenin var olabilmesi için planlı üretim şart. Burada en büyük görev sizlere düşüyor. Bu doğrultudaki çalışmalarda bakanlık bünyesinde birçok arkadaşımız da görev alıyor. Bu çalışmalarda kamu- özel diye bir ayrım yoktur.

Hepinizin görüşü çok önemli. Bizlere de siyasi olarak yapılabileceklerle ilgili çalışmaları yürütme görevi düşüyor” diye konuştu.

Tarım Meslek Lisesi’nin Güzelyurt’taki töreninde tarıma eskisi kadar önem verilmediğinin söylendiğini anımsatan Bakan Oğuz, bunun bir sorun olduğunu ve tarımın artık daha bilinçli yapılması gerektiğini vurguladı. Bakan Oğuz, ülkede rekabet edebilir üretimin önemine değinerek, teknik bilgilerin ön plana çıktığını ve bununla ilgili ziraat mühendislerinin yol gösterici olacağını aktardı.

Bakan Oğuz, gıda güvenliği konusunda, Tarım Dairesi’nin cuma günleri yayımladığı gıda analiz sonuçlarını örnek vererek, tarladan sofraya kadar geçen süreçte taviz vermeden, halk sağlığını düşünmenin önemini ortaya koydu.

Bakan Oğuz, sağlıklı gıdaya ulaşmak için bilinçli üretim sağlamanın, daha fazla eğitim vermenin, uyarıda bulunmanın gerekli olduğuna dikkat çekerek, “Bu ülkedeki sorunu başkaları değil, hep beraber biz çözeceğiz” diye konuştu.

Bakan Oğuz, Ziraat Mühendisleri Odası’nda görev alanlara teşekkür ederek, yeni seçilecek Oda Kurulu’na da çalışmalarında başarılar diledi.

Bakan Oğuz, salgın sürecinde Tarım Dairesi’ne bağlı Teftiş Bölümü memurlarının hiçbir karşılık beklemeden, görev başında olduklarını anımsatarak, “Onlara da teşekkür etmek isterim. Her şey fedakarlıktan, değer vermekten geçiyor” dedi.