Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Tıkalı burun uyku problemlerine yol açıyor
Tıkalı burun uyku problemlerine yol...
Aspirin depresyona iyi geliyor
Aspirin depresyona iyi geliyor
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor
Google artık onları daha iyi anlayacak!
Google artık onları daha iyi...
Prostat kanserine Türk freni
Prostat kanserine Türk freni

Oğuz, Taşkent Doğa Parkı'nı ziyaret etti

Oğuz, Taşkent Doğa Parkı Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. 

31 Ekim 2019 Perşembe 15:55
Oğuz, Taşkent Doğa Parkı'nı ziyaret etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Taşkent Doğa Parkı Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. 
Oğuz, “Yaban hayatının ve yaban hayvanlarının korunmasına Bakanlığın imkanları ölçüsünde destek vermeye devam edeceğiz” dedi. 
Tarım Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Bakan Oğuz’a ziyareti sırasında Müsteşar Emirali Deveci ve bakanlık yetkilileri eşlik etti. 
Bakan Oğuz, Merkezdeki hayvanların bakımı, beslenmesi,  hayvanlara merkez tarafından verilen sağlık hizmetleri ile ilgili Merkez Sorumlusu Kemal Başat’tan bilgi aldı.
Bakan Oğuz, merkezin uluslararası standartlarda yürütmekte olduğu çalışmaları takdir ederek, çalışanları tebrik etti. 
Bakan Oğuz, merkezin gençlere çevre ve doğa bilinci kazandırılmasına yönelik faaliyetler düzenlemesinin önemine işaret ederek,  Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı dairelerle yürütülen işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
Oğuz, bakanlığın imkanları ölçüsünde yaban hayatının ve yaban hayvanlarının korunmasına destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

banner22
Son Güncelleme: 31.10.2019 15:57
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberTaşkentOĞUZ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakanlık’ta trafik konuşuldu…
Başbakanlık’ta trafik konuşuldu…
Genç kızlara fuhuş yaptıran Alpaslan teminata bağlandı
Genç kızlara fuhuş yaptıran Alpaslan teminata bağlandı
Çiftçi ve hayvancının sorunları masaya yatırıldı
Çiftçi ve hayvancının sorunları masaya yatırıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim