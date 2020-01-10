Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Maraton koşmak damar yaşını gençleştiriyor
Maraton koşmak damar yaşını gençleştiriyor
Google uyardı: Google Chrome 79'u indirmeyin!
Google'dan uyarı!
Süper enfeksiyon daha çok çocukları etkiliyor!
Süper enfeksiyon daha çok çocukları...
Kalıcı olarak saç kayıplarına sebep oluyor!
Kalıcı olarak saç kayıplarına sebep...
Bu gıdalar kemik erimesine karşı birebir!
Bu gıdalar kemik erimesine karşı...

Oğuz: Topraklarımıza sahip çıkmanın yolu eğitimden ve bilinçlendirmeden geçer

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz seminere katılarak, konuşma yaptı.

10 Ocak 2020 Cuma 16:27
Oğuz: Topraklarımıza sahip çıkmanın yolu eğitimden ve bilinçlendirmeden geçer

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, topraklarımıza sahip çıkarak, tarım arazilerini korumanın önemli olduğunu, bunun yolunun ise eğitimden ve bilinçlendirmeden geçtiğini söyledi.

Bakan Oğuz, Tarım Öğretiminin Başlangıcının 174. Yılı etkinlikleri çerçevesinde Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ve Ziraat Mühendisleri Odası işbirliğinde UKÜ’de düzenlenen seminere katılarak, konuşma yaptı.

Dünyanın değiştiğine, teknolojik tarımın geliştiğine işaret eden Bakan Oğuz, “Tarım alanlarının verimi, ekonomik anlamda geri dönüşümü mutlaka yüksek düzeyde olması lazım ki ülkeye ekonomik anlamda katkı sağlansın” dedi.

Bakan Oğuz, ülkede üretilen narenciyenin 30 bin dönüme düştüğüne dikkat çekerek, “Verim ve ekonomik anlamda geri dönüşüm olmadığı zaman, planlı bir üretim yapmadığınız zaman, girdi maliyetlerini düşüremediğiniz zaman elde olan veya olmayan nedenlerden dolayı bir şekilde insanlar ekonomik değer elde etmeyen, kendini tatmin etmeyen bir üretimden vazgeçiyor. Böylece o araziler atıl durumda kalıyor. Halbuki, bu ülke topraklarının değer anlamda ekilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Bakan Oğuz, üretime devam edenlerin sayısında bir gerileme bulunduğunu ifade ederek, şehirlere yönelik göç olduğunu, kırsaldaki topraklara sahip çıkılmadığını, bunun nedenlerinin ise meslek edindirme, teşvik ve yönlendirme ile ilgili eksikliklerinden kaynaklandığını anlattı.

Tarım ve hayvancılık alanında dışarıdan işgücü ithal edildiğini belirten Bakan Oğuz, böyle bir duruma gerek olmadığını, teşviklendirme yapılırken işgücünün de planlanması gerektiğini vurguladı.

Bakan Oğuz, geçen yıl yağış açısından verimli olması nedeniyle bazı göletlerde su bulunduğunu ancak bu suların bir kısmının tüketilmeden buharlaşma nedeniyle kaybedildiğini aktararak, “Bu, aslında kaybımız. O göletler yeniden su almaya başladı. Göletlerdeki suyu tarıma kazandırmayı, sulu tarım yapmayı veya kaba yem üretiminde kullanmayı ve ülkeye ekonomik değer kazandırmayı bir türlü beceremedik. Bu da eksikliğimiz. Kaynakların kullanılmasına yönelik de çalışma yapmalıyız. Toplumsal fayda, herkesin kazanacağı bir faydadır. Ülkenin kalkınması da ancak böyle mümkün olur” dedi.

Bakan Oğuz, Bakanlığın imkanları dahilinde gerekli çalışmaları yaptıklarını söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“En verimli oranda geri dönüşümü sağlamaya çalışıyoruz. Tarım, hayvancılık ve diğer alanlarda yapmış olduğumuz teşviklendirme, aslında geri dönüşümün katma değer olarak fazla olmasına yöneliktir. O nedenle Çiftçiler Birliğimizle, Hayvancılar Birliğimizle, Narenciye Üreticileri Birliğimizle, zeytincilerimizle, harupçularımızla hep beraber bu sektörlerde ekonomik değer anlamında geriye dönüş yapmalıyız. Yoksa her yeri imara açarsak, başıboş bırakırsak, tarımda bir planlama yapmazsak gün gelir hep ithalata dayalı bir ülke konumuna düşeriz. O nedenle geleceği bugünden düşüneceğiz. Geleceğe yönelik mutlaka bir plan analizi de yapmak durumundayız”

(BRT/MAIL)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne Belediyesi Çocuk Meclisi, yarın Meclis Başkanını seçiyor
Girne Belediyesi Çocuk Meclisi, yarın Meclis Başkanını seçiyor
Taçoy, Sarsan ve Nurgerbek’in sergilerinin açılışını yaptı
Taçoy, Sarsan ve Nurgerbek’in sergilerinin açılışını yaptı
Erdoğan, Tatar ve Özersay’ı kabul etti
Erdoğan, Tatar ve Özersay’ı kabul etti
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim