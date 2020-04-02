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Oğuz: Türkiye ile yapılan anlaşma ciddi rahatlatma yaratacak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, süt konusunda Türkiye ile yapılan anlaşmanın ciddi rahatlatma yaratacağını söyledi.

02 Nisan 2020 Perşembe 13:23
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Oğuz: Türkiye ile yapılan anlaşma ciddi rahatlatma yaratacak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, süt konusunda Türkiye ile yapılan anlaşmanın ciddi rahatlatma yaratacağını söyledi.

BRT’de yayınlanan GündemArtı programına açıklamada bulunan Bakan Oğuz, üretimde aksaklık yaşanmamasına büyük önem verdiklerini vurgulayarak, bu çerçevede süt üretimine yönelik olarak Türkiye’ye yönelik teşviklerde artış yaptıklarını söyledi.

Korona krizi ile ülkede yaşanan değişimlerin piyasaya olumsuz yansımaları olduğuna işaret eden Oğuz, bu nedenle süt üretimine yönelik bazı kısıtlama tedbirlerine başvurmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Bakan Oğuz, dünyada yaşanan kriz nedeniyle ülkelerin iç üretimlerinin daha da önem kazandığını belirterek, tarım sektörünü kriz sonrasında ayakta tutacak tedbirler aldıklarını söyledi.

Süt üretiminde bir fazlalık yaşandığına işaret eden Oğuz, günlük 45 tona ulaşan miktarda bir sütün üreticinin elinde kaldığını anlattı.

Oğuz, bunun üzerine temasa geçtikleri Türkiye makamlarının son derece olumlu ve yapıcı tutumları üzerine sıkıntının aşıldığını kaydetti.

(BRT)

Anahtar Kelimeler:
Dursun OğuzTarım Ve Doğal Kaynaklar BakanıSüt
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Magusalı 2020-04-02 13:31:05

Kazanı kurşunlar evde ev üretimi yapsınlar. Sene boyunca bozulmaz. Başka çaresi mi var. Çok süt üreten eşe dosta dağıtsın bu zor günlerde.

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Hıım 2020-04-02 17:54:55 @Magusalı

Çok mantıklı, ama devletin dağıtması lazım, Üretici bizim, Koop bizim (süt, hellim peynir dağıtsın), devlet bizim, zor durumdaki insanlar bizim.

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