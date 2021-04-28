OĞUZ: “TÜRKİYE KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURAN BİR KKTC YARATMAK İSTİYOR ”

GÜNDEM KIBRIS - Özel

Ülkenin ekonomik yapısını değerlendiren Oğuz, “Türkiye Cumhuriyeti ne vilayet, ne ilhak, ne de kendine bağlamak istiyor. Türkiye Cumhuriyeti kendi ayakları üzerinde duran bir KKTC istiyor. Ancak biz ev ödevlerimizi yapamıyoruz. Günü kurtarmak politikaları yüzünden ayakta duramadık bugüne kadar. Biz görevlerimizi tam olarak yaparsak daha güçlü bir KKTC yaratabiliriz. Toplumun her kesimini etkileyecek yasalar yapmalıyız. Toplumsal barışa ve uzlaşıya ihtiyaç vardır. Hiçbir zaman özel ile kamuyu karşı karşıya getirmek düşünmeyiz” dedi.