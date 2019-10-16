Oğuz, Türkiye’den Gübretaş Genel Müdürü Yumaklı ve beraberindeki heyeti kabul etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye’den Gübretaş Genel Müdürü İbrahim Yumaklı ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve KKTC’deki çiftçi eğitimi konusunda işbirliği yapılmasının ele alındığı ve fikir birliğine varıldığı görüşmede, Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin gelişmiş tarımsal eğitim - yayın ağlarındaki tecrübelerinin KKTC şartlarında nasıl uygulanacağı hususunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Ayrıca, pilot olarak seçilen bölgelerde bazı tarımsal ürünlerde yapılacak denemeler konusu da ele alındı.