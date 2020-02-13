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Oğuz: Ülkedeki bitki çeşitliliğini ve orman alanını artırma hedefindeyiz

Geçitköy Barajı etrafına fidan dikildi.

13 Şubat 2020 Perşembe 13:37
Oğuz: Ülkedeki bitki çeşitliliğini ve orman alanını artırma hedefindeyiz
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önclüğünde gerçekleştirilen fidan dikimine Bakan Dursun Oğuz da katıldı.
Fidan dikiminin ardınan BRT’ye konuşan Bakan Oğuz, bölgeye yaklaşık 12 bin civraında ağaç dikme hedefinde olduklarını söyledi.

Bakanlık olarak KKTC’yi daha çok yeşillendirme amacında olduklarına vurgu yapan Oğuz, bu yıl ülkeye 280 bin adet fidan dikileceğini, bu rakamın önümüzdeki yıl 500 bine yükseleceğini belirtti.

Bakan Oğuz, ülkedeki bitki çeşitliliğini ve orman alanını artıracaklarını kaydederek, “Önümüzdeki yılla ilgili 500 bin fidan ekim ihalesine çıktık bunu 1 milyona tamalamayı hedefliyoruz. Bunun da çoğunluğu harup olacak” dedi.

Bakan Oğuz, lavanta bitksini önümüzdeki yıl da ülkeye getirmeye devam edeceklerini de belirterek bunun arıcılık sektörüne katkı koaycağını ifade etti.

(BRT)

Anahtar Kelimeler:
OĞUZHabertKKTC
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