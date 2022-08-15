Oğuz: Üretici memnun

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Tatlısu bölgesindeki harup hasadını yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu.

Ziyarette Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Tatlısu Kalkınma Kooperatif Başkanı Ali Çil ile bakanlık yetkililerinden Bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun, Tarım Dairesi Müdürü Reşat Değirmenci ve Bakanlık Danışmanı Ozan Özuyanık da hazır bulundu.

Tatlısu Harup Üreticileri Birliği Başkanı Ali Çil, Bakan Oğuz’a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, harubun hak ettiği değeri bulduğunu ve bundan sonraki süreçte üreticinin emeğinin karşılığını alacağına duyduğu inancı belirtti.

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, 2022 yılının harup üreticisine hayırlı olmasını diledi. Orçan, rekoltenin tam istenilen gibi olmadığına fakat, ürünün gerçek değerini bulması açısından geçtiğimiz ve bu yıl belirlenen fiyatın üreticiyi memnun edecek düzeyde olduğunu belirtti. Harup ihracatının önünün açık olmasının üreticiye verilen en büyük değer olduğunu belirten Orçan, Bakan Oğuz’a özverili çalışmalarından ötürü teşekkür etti. 20 yıldır Tarım Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yürütülen harubun en büyük zararlısının fare olduğuna dikkati çeken Orçan, bakanlık ile yürütülen işbirliği sonucunda bakanlık tarafından karşılanan ilaçların sonuç verdiğini ifade etti. Tüm bölgedeki ağaçların belediye ekipleri tarafından ilaçlanarak korunduğunu dile getiren Orçan, harup ağaçlarının kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Harubun ihracat desteği almadığı halde ayakta kalan bir ürün olduğunu belirten Orçan, 2022 sezonunun hem üretici hem de ülke adına hayırlı olmasını diledi.

2022 yılı harup hasadının bugün itibarı ile başladığını ve ülkemizin birçok noktasında harup varlığının arttığına dikkat çeken Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz yaptığı konuşmada 2019 yılında aldığımız kararla harubun gerçek değerini kazandığını ifade etti. Geçmiş yıllarda harubun arka planda tutulduğunu ve yıllarca öksüz evlat durumundaymış gibi davranıldığına dikkati çeken Oğuz, artık harubun gerçek değerini bulduğunu, üreticinin de memnun olduğunu söyledi.

Harup fidanında oldukça talep olduğuna da dikkati çeken Oğuz, üreticinin ağaçlarına sahip çıktığını söyledi. Bakan Oğuz, uzun yıllar harup ağaçlarının kaderine terk edildiğini hatırlatarak, rekolte rakamlarına baktığımız zaman üreticilerin ağaçlarına sahip çıktığını görüyoruz dedi. ‘’Rekolte artışında gördüğümüz şudur ki üreticiler ağaçlarındaki ürünü toplayarak ağaçlarına sahip çıkıyor’’ ifadelerine vurgu yapan Harup üretiminin artmasının hem üretici hem de tüketici açısından önemine işaret eden Oğuz, fiyatın serbest piyasa koşullarında belirleneceğini, ihracatta rekabet ortamı yaratacağını ve rakamsal açıdan iç piyasada ülkede ekonomik anlamda denge sağlanacağını belirtti.