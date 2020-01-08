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Oğuz, yağışlardan olumsuz etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu

Oğuz, bölgedeki derelerde gerekli temizlik ve bakım çalışmalarının başlatıldığını, zarar gören üreticilere ise bakanlık tarafından gereken desteğin en erken zamanda verileceğini belirtti

08 Ocak 2020 Çarşamba 21:24
Oğuz, yağışlardan olumsuz etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, sağanak yağışlardan olumsuz etkilenen Güzelyurt, Doğancı, Taşpınar, Yeşilyurt, Cengizköy ve Lefke bölgelerinde incelemelerde bulundu. 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Oğuz, bölgedeki derelerde gerekli temizlik ve bakım çalışmalarının başlatıldığını, zarar gören üreticilere ise Bakanlık tarafından gereken desteğin en erken zamanda verileceğini belirtti.

Bakan Oğuz’a incelemeleri sırasında Müsteşarı Emirali Deveci, Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki, Tarım Dairesi Müdürü Reşat Değirmenci, Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana, Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca, Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürü Ayşe Özhür, Süt Endüstrisi Kurumu Müdürü Mehmet Karadayı, Genel Tarım Sigortası Müdürü İpek Kızılduman, Patlayıcı Maddeler Müfettişi Ali Akgürcü eşlik etti.

Lefke Belediye Başkanı Ali Karaveziler ile Lefke Kaymakamı Sadi Güneş de incelemeler sırasında hazır bulunarak, bölgedeki son durumla ilgili bilgi verdi.

Bakan Oğuz, bölgedeki temasları çerçevesinde ilk olarak aşırı yağışlardan dolayı taşan Güzelyurt Barajı’na gitti. Oğuz, Taşpınar Deresi üzerinde bulunan ve sağanak yağışlar sonrası yıkılan köprüde de incelemelerde bulundu. Bakan Oğuz, yıkılan köprünün karşısında kalan hayvan barınağına da giderek, üreticilerle görüştü; ayrıca bölgede bulunan hayvan barınakların genel durumu ile ilgili bilgi aldı. 

Yeşilyurt’ta patlayan derivasyon kanalı ve Cengizköy regülatörünün olduğu bölgelere de giden Oğuz, bu bölgelerde yürütülen çalışmaları yerinde gözlemledi.

Oğuz, son olarak Lefke’de derelerden denize akan suyun olduğu bölgeyi inceledi.

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