Oğuz: "Yangına anında müdahale edildi ve kontrol altına alındı"

Ağıllar köyünün kuzey doğu kısmında tepelik alanda öğle saatlerinde yangın çıkmıştı.

Yangına, havadan Türkiye’den konuşlandırılan yangın helikopteri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı helikopteri ile karadan ise Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı itfaiye, polis itfaiye, Sivil Savunma ve Orman Dairesi ekiplerinin yanı sıra bölge halkı traktörler ve çevre belediyelere ait su tankerleri ile müdahale edildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, BRT’ye yaptığı açıklamada, yangına anında müdahale edildiğini ve kontrol altına alındığını söyledi.

Tedbirsizlik ve insan hatasının yine bir yangına yol açtığını kaydeden Oğuz, yangının anız yakılması nedeniyle çıktığını söyledi ve “Bu ülkede anız yakmak yasak” hatırlatmasında bulundu.

Oğuz, bir anlık hatanın ülkenin geleceğini yok ettiğini ifade ederek, yangına Türkiye’den konuşlandırılan helikopter ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlı bir helikoptere aparat takılmasıyla havadan müdahale edildiğini kaydetti.

Soğutma çalışmalarının gece boyunca devam edeceğini belirten Oğuz, yanan alanın ne kadar olduğunun henüz tespit edilemediğini, ancak alan ne kadar olursa olsun yanan her alanın ülkenin geçmişinden ve geleceğinden çaldığını vurguladı.