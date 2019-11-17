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Oğuz, Yerbilim Mühendisleri Odası heyetini kabul etti 

Bakan Oğuz, Jeoloji ve Maden Dairesi tarafından jeolojik, hidrojeolojik, jeoteknik etütlerin tamamlanmasından sonra, yeraltı barajı inşası için çalışmalara başlanılacağını açıkladı.

17 Kasım 2019 Pazar 12:09
Oğuz, Yerbilim Mühendisleri Odası heyetini kabul etti 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Oğuz Vadilili ve beraberindeki heyeti kabul etti. 
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, görüşmede, başta yeraltı sularının korunması, taş ocaklarının etkin denetlenmesi ve Lefke İlçe sınırları içerisinde atıl halde bulunan maden atıkları konuları ele alınarak değerlendirmelerde bulunuldu. 
Bakan Oğuz, göletlere, derelere ve barajlara büyük önem verdiklerini ve eldeki imkanlar doğrultusunda bu yönde çalışmalar yapacaklarını söyledi. Bakan Oğuz, yeraltı barajının bir ihtiyaç olduğunu belirterek, Türkiye Devlet Su İşleri’nin desteği alınarak, KKTC Su İşleri ile  Jeoloji ve Maden Dairesi işbirliğinde yeraltı barajı inşa edileceğini belirtti. 
Bakan Oğuz, Jeoloji ve Maden Dairesi tarafından jeolojik, hidrojeolojik, jeoteknik etütlerin tamamlanmasından sonra, yeraltı barajı inşası için çalışmalara başlanılacağını açıkladı.
VADİLİ: “DESTEKLİYORUZ”
Oda Başkanı Oğuz Vadilili ise, ülkede yeraltı suyunun korunmasıyla ilgili her türlü faaliyeti desteklediklerini belirtti.
Vadilili, KKTC’de yer altı suyu barajı uygulamasının 1993 yılında Gemikonağı Göleti inşası ile hayat bulduğunu söyledi. Projenin sonuçlarının topluma olumlu yansıması için dikkat edilmesi gerekenler olduğunu belirten Vadilili, yer seçiminde yerel kuruluşların ve yerbilimcilerin DSİ ile etkin bir şekilde beraber çalışmalarının sağlanması gerektiğini söyledi.
Vadilili, yeraltı suyu çekimlerinin idare tarafından denetlenmesi gerektiğini, Fasıl 351 Kuyular Yasası’nın güncelliğini yitirdiğini ve yenilenmesi gerektiğini de ifade etti.
Lefke İlçesi’ndeki atıl halde bulunan maden atıklarının çok büyük maddi değer arz etmelerine rağmen, bugüne kadar değerlendirilip rehabilitasyonlarının sağlanamadığı, aksine yıllar boyu devam eden çevre felaketine sebebiyet verdiklerini dile getiren Vadilili, tüm tarafların bilimsel rehabilitasyon yöntemlerini tartışıp, toplumun faydasına olacak olan en uygun bir yöntemde uzlaşıya varması gerektiğini, bunun için ise sağlıklı bir platforma ihtiyaç olduğunu kaydetti.
Vadili ve beraberindeki heyet, taşocakları konusuna da değindi. Görüşmede, sektörde yaşanan sorunlar ve yapılması gereken yasal düzenlemelerle ilgili işbirliği içinde çalışılması yönünde bakanlık ile görüş birliğine varıldı.
“YERALTI BARAJI KURAK MEVSİMLERDE ALTERNATİF BİR ÇÖZÜM”
Bakanlıktan yapılan açıklamada,  inşa edilmesi planlan yeraltı barajlarının özellikle kurak ve yarı kurak iklimlerde yeraltı suyundan azami şekilde yararlanma adına büyük önem arz ettiği belirtildi ve şöyle denildi:
“Yağışlı mevsimlerde yeraltı suyunun depolanmasında ve su ihtiyacının en fazla olduğu kurak mevsimlerde kullanılması alternatif bir çözüm. Yeraltı barajları, yerüstü barajlarına kıyasla  su yeraltında depolanacağı için buharlaşmayı önleyerek, yeraltı suyunun rezerv ve kalite açısından korunmasını da sağlamakta.”

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Son Güncelleme: 17.11.2019 12:13
Anahtar Kelimeler:
YerbilimHaberHeyetOĞUZ
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Arodezli. 2019-11-17 12:45:45

Olan geri zekalı kakatc ye yagmurmu yagıyorki baraj yapasın

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