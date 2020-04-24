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Oğuz:Çileğin üretimi ve pazarlanmasında sorun yok

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Yeşilırmak’la özdeşlemiş olan çileğin, Kovid -19 salgını nedeniyle pazarlanmasında yaşanan sıkıntıların aşıldığını, şu anda çilek üretiminde ve pazarlanmasında herhangi bir sorun bulunmadığını söyledi.Bakan Oğuz, her zaman olduğu gibi , içinde bulunulan bu zor dönemde de üreticinin ve üretimin yanında olduklarını ifade etti.

24 Nisan 2020 Cuma 10:59
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Oğuz:Çileğin üretimi ve pazarlanmasında sorun yok

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Yeşilırmak’la özdeşlemiş olan çileğin, Kovid -19 salgını nedeniyle pazarlanmasında yaşanan sıkıntıların aşıldığını, şu anda çilek üretiminde ve pazarlanmasında herhangi bir sorun bulunmadığını söyledi.Bakan Oğuz, her zaman olduğu gibi , içinde bulunulan bu zor dönemde de üreticinin ve üretimin yanında olduklarını ifade etti.

Bakan Oğuz, Yeşilırmak’ta çilek üreticilerini ziyaret etti. Ziyarette Muhtar İsmet Özpolat, Yeşilırmak -Yedidalga Üreticiler Birliği Başkanı Salahi Atalar, Tarım Dairesi Müdürü Reşat Değirmenci, Bakanlık yetkilileri ve üreticiler hazır bulundu.

Bakan Oğuz, ziyaret sırasında üreticiler ile görüş alış verişinde bulunarak, tarımsal üretimin ve üründe çeşitlendirmenin önemini vurguladı.

Yeşilırmak -Yedidalga Üreticiler Birliği’nin Başkanı Salahi Atalar, 2020 yılında 700 ton çilek üretimi olduğunu ve bu çileğin 400 tonun pazarlandığını, geriye kalan 300 ton çileği ise Mayıs ayı sonuna kadar pazarlama imkanı olduğunu söyledi. Atalar, çileğin bölge ekonomisi açısından önemine işaret ederek, bu yıl Kovid-19 salgınından dolayı Nisan ayı başında yaşanan pazarlama sorununun üreticileri endişelendirmesine rağmen, çözüm bulunduğunu ifade etti. Atalar, üreticiler olarak bu zor dönemde ellerini taşın altına koyarak, uygun fiyata çileği tüketicilere sunduklarını kaydetti.

Yeşilırmak Muhtarı İsmet Özpolat ise Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’un ziyaretinden dolayı duydukları memnuniyetini dile getirdi. Özpolat, geçtiğimiz yıllarda ülkenin her bölgesinden ziyaretçi ağırlayan Yeşilırmak’ta, dileyenlerin çileği bahçelerden topladığını, dileyenlerin yol kenarlarında kurulan stantlarda satışa sunulan çilekleri satın aldığını anımsattı. Bu yıl salgından dolayı halkın çilek toplamak için Yeşilırmak’a gidemediğini dile getiren Özpolat, vatandaşları çilekten mahrum etmemek için üretime devam ettiklerini ve Yeşilırmak çileğini birçok markette bulabileceklerini aktardı.

BRT

Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Doğal Kaynaklar BakanDursun OğuzÇilek üretimi
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Dickmenli 2020-04-24 12:05:15

eyi da be Dursun fiyattan haberin var mı senin? hem ağlarlar ürün elde kaldı diye hem da 1 paket çiler 14 tl . ayıp be. ben protesto edrim böyle çileği. yemem da yemeycam da bu fiyattan. gazzıkcı dillirolar

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