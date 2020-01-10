Oğuz:Dere yataklarında sorumluluk alanımız içerisinde yetkimiz ne ise onu yapacağız

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz BRT’de yayınlanan Birinci Boyut’a açıklamalarda bulundu.

“PAKDEMİRLİ BENİ ARAYARAK, GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİNDE BULUNDU VE DESTEĞE HAZIR OLDUĞUNU İLETTİ”

Bakan Oğuz, ülkede etkili olanan sağanak yağışla meydana gelen olumsuzluklarla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin kendisini arayarak, geçmiş olsun dileğinde bulunduğunu ve desteğe hazır olduğunu ilettiğini söyledi.

Yeşilyurt’taki patlayan derivasyon kanalı ile ilgili çalışmaların başladığını söyleyen Bakan Oğuz, “Derivasyon ile ilgili bugün itibariyle çalışmaları başlattık. İlgili firmadan yaklaşık 15 gün içerisinde derivasyonun tamiratını bekliyoruz” dedi..

Bakan Oğuz, bazı dere yataklarının düzenlenmesi yönünde tespitler yaptıklarını ve çalışmalara hemen başlanacağını söyledi.

Dursun Oğuz, “Bazen siz gerekli çalışmayı yaparsınız ama beklenenin üstünde bir yağmur gelirse bu bizim elimizde değil. Ama idareden dolayı dairelerin sorumluluklarını yerine getirmediğinden dolayı olanlarla ilgili çalışma yapmamız lazım. Muhtemel kriz masası onunla ilgili bir rapor hazırlayacaktır. Biz de kendi bünyemizdeki Su Dairesi ile beraber bazı dere yataklarının düzenlenmesi ile ilgili çalışmaları yapacağız. Dün bu konuda tespitleri yaptık ve havaların uygun olması ile hemen çalışmalara başlayacağız” dedi.

Hayvancılık Dairesi’nin yağışlardan dolayı zarar gören ağıllarla ilgili tespitlerde bulunduğunu ve üreticiyi mağdur etmeyecek şekilde gerekenin yapılacağını ifade etti.

Bakan Oğuz, “Bazı dere yataklarında izinsiz yapılaşmalar var.Onunlarla ilgili Yerel Yönetimlerin, İlçe kaymakamlıkların yapacakları vardır. Bakanlık olarak biz dere yataklarında sorumluluk alanımız içerisinde yetkimiz ne ise onu yapacağız” dedi.

Dursun Oğuz, “Aslında biz dere yataklarını işgal etmesek birçok zarar hiç olmayacak. Sorun burada. Onunla ilgili de artık bazen de geçmiş olan birşeyi geri getiremiyorsunuz, bir çok da maddi yatırımlar var. Bir şekilde verilmiş. Örneğin Gemikonağı’nda dere yatağının içerisinde sanayi arsaları verilmiş. Şimdi o kadar yatırımı nasıl sökeceksiniz. Ama az zaiyat ile nasıl gideriz? Dere yatağının akışının hızlandırılması. Zaten yapılan derivasyon projesi oradaki suyun Gemikonağı, Lefke üzerinden Yeşilyurt’ta gitmesi şeklinde” diye konuştu.

Ülkedeki mevcut su kaynaklarının, göletlerin ve barajların dolduğunu söyleyen Bakan Oğuz, en büyük sorununun da Haspolat olduğuna dikkati çekti.

Oğuz, “ Haspolat’ın Kanlıdere’ye ulaşması için anayolun altından geçmesi lazım ancak büzler kapalı o yüzden anayolun üstünden geçiyor ordan Kanlıdere’ye gidiyor. Bunun için ilgili belediye ve Su İşleri Dairemizin bir çalışma yapması gerekir. Yoksa bu böyle oldukça bu şekilde yaşanacak.. O yüzden teknik bir çalışma ile projenin ortaya çıkması gerek. Bu sorunu hep beraber gidereceğiz” dedi.

Oğuz, Karpaz bölgesinde hayvanlarda görülen çiçek hastalığı ile ilgili gerekli tedbilerin alındığını da belirtti.

Dursun Oğuz, Bölgedeki 15 bin hayvanın oluşturulan 8 ekiple aşılamasının yapılmaya başlandığını dün itibariyle 6 bin hayvanın aşılandığını bu çalışmanın yarın tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Oğuz, hastalıktan dolayı alınan önlemlerden bir tanesinin de Dipkarpaz’da bir numaralı bölgenin 2 hafta süreyle ava kapatılması olduğunu bu konuda duyarlı davranan Avcılık Federasyonuna da teşekkür etti.

“Aşılamak yetmiyor. Hem üreticileri bilgilendiriyoruz. Fiziksel şartlarla ilgili dezenfekte ilaçlamalar devam ediyor” diyen Oğuz, 3 üreticide ciddi bir mağduriyetin söz konusu olduğunu söyledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, üreticiyi mağdur etmeyeceklerini ve Bakanlar Kurulu’nun geçen gün Dipkarpaz’da aşılama yapılan tüm bölgede her hayvan başına 20 kilo hibe arpa verme kararı da aldıklarını belirtti.

Dursun Oğuz, CTP Milletvekili Erkut Şahali’nin çiçek hastalığı konusunda yaptığı eleştirelere ise şu yanıtı verdi.

“Balığa gidersiniz ya bazen balık çıkarırsınız ve sevinirsiz mutlu olursunuz, birşeyler paylaşırsınız. Erkut Şahali’de haklı olduğu birşeyler buldu, eleştirerek oradan gidiyor. Yaptığı eleştirilere olumlu yönden bakıyoruz. Hatta bizi istifaya da davet etti. Dedim iyi onun iki dönemde yaptıklarını biz 5’e katladık. Bu yalnız devletin başarısı değil biz bunu üreticilerle birlikte başarıyoruz. İstişareler hep beraber hareket, sorunlar ortak paylaşılırsa ortadan kalkar”….

“PARMAĞIMIN ARKASINA SAKLANMAM”

“TARIM ARAZİLERİNİN AÇILMASI KONUSUNA KARŞIYIM VE KARŞI DURMAYA DA DEVAM EDECEĞİM”

Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planında tarım arazileri ile ilgili de bir soruya yanıt veren Bakan Oğuz, “Ben açık konuşuyorum parmağımın arkasına da saklanmam.Tarım arazilerinin ikinci açılımda açıldığından haberim yoktu.Bu benim zafiyetim mi? yoksa başkalarının kendi başına ben yaparım olur mu? Bu tartışma konusu. Ben zafiyet olarak şimdi birileri bir çalışma yapıyorsa ve bundan haberim yoksa ona birşey diyemem çünkü ilgili bakanlık bir çalışma yaptı. Ama bu sırada bizim partimizden bir kurul kuruldu, onlarla beraber çalıştılar. Ancak ben olayı gördüğüm zaman dedim ki! ben buna karşıyım hala daha karşıyım. Tarım arazilerinin açılması konusunda karşı durmaya da devam edeceğim. Ne Bakanlığın ne bakanlık altındaki hiçbir daire müdürünün ne de bakanın uhdesinde değildir kendi keyfine göre gitsin. Ama siyasi duruşla karar alınacaksa da bu siyasi karar hükümetin kararı olacaktır. Ancak ben Bakanlık olarak bilimsel verilere dayalı birşeyler sunmam lazım beni eleştirenlere” dedi.

Bakan Oğuz, UBP heyetinin imar planı ile ilgili yapılan toplantıların bazılarına katıldığına dikkati çekerek, “UBP heyeti o toplantıların hepsine katılmadı. O heyetin başında Genel Sekreter vardı ama bazılarına katılmadı. UBP içerisinde sayın Başbakan dahil benim tarım arazilerinin korunması noktasında olduğumu biliyor” dedi.

Dursun Oğuz, bir şekilde tarım arazileri konusunda açılım olduğunu şimdi de kendisinin bir şekilde tarım arazilerinin açılmasına karşı durduğunu vurguladı.

Tarım arazileri konusunda tavrının net olduğunu belirten Dursun Oğuz, “Tarım arazilerinde ikinci etapla ilgili bir çalışma yapıldığını biliyorum. Benim tarım arazileri ile ilgili tavrım nettir. Bu açılan araziler imara kapanacak. Bildiğim son gelişme de imar planında yaşanan tarım arazisi sıkıntısının ortadan kaldırıldığıdır” dedi.

(BRT)