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Oğuz:Hal Yasası’yla ilgili görüşmeler sürüyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, BRT’de yayınlanan 45+ programına katıldı.

17 Ekim 2019 Perşembe 11:08
Oğuz:Hal Yasası’yla ilgili görüşmeler sürüyor

Bakan Oğuz, Hal Yasası’yla ilgili görüşmelerin devam ettiği bir süreç olduğunu ancak Hal Yasası çıkana kadar yapılabileceklerin yapılması gerektiğini söyledi.

Tarım entegre sistemi, eğitim ve sertifikalı üretim gibi konularda çalışmaların devam ettiğini söyleyen Oğuz, ‘Hal Yasası’nın işlevsel hale gelmesi için süre gerekiyor, bu süre içinde yasaya sonradan entegre edebileceğimiz birimleri kurma adına çalışmalar yapıyoruz’ dedi.

Cypfruvex ile ilgili olarak ise Bakan Oğuz,kurumun yapısal anlamda güçlendirilmesi halinde narenciyenin yanına yaş meyve ve sebzeyi eklemeyi düşündüklerini belirtti.

Cypfruvex’in mali durumunun iyi olmadığını söyleyen Bakan Oğuz,kurumun bu yapıyla sürdürülebilir olmadığını ancak kapatılamayacağını da ifade etti.

Cypfruvex’in en geç ekim ayı sonuna kadar bir fiyat belirleyeceğini söyleyen Oğuz,kurumun, kooperatifçiliğe başvurularak, üreticilerle ortak karar alan bir mekanizmaya çevrilmesinin önemini ifade etti.

Balıkçı barınaklarıyla ilgili ise Oğuz,yeni barınak talepleriyle birlikte, iyileştirme projelerinin de çalışmaları dahilinde olduğunu söyledi.

Oğuz, tüm üreticileri daha fazla verim alma bakımından Bakanlık bünyesinde düzenlenen eğitimlere katılmaya çağırdı.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Dursun OğuzHaberKKTC
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