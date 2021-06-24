Oğuzhan Hasipoğlu: Taşel araştırılmalı...

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Meclis'te “Red-Black Label ve Yeni Rakının Sahibi Diageo Şirketi, Taşel Şirketini ve Çalışanlarını Batırmaya mı Çalışıyor?” ile ilgili güncel konuşma yaptı.

Hasipoğlu, şirketin çok büyük bir ingiliz şirketi olduğunu ifade ederek, dünyada çok büyük bir cirosu olan şirketin KKTC’de zarar etmeye başladığını söylediğini ve işçileri işten durdurmaya başladığını anlattı.

Devletin de bu şirkette ortak olduğunu ifade eden Hasipoğlu, orada grev yapıldığını, 7 kişinin işten durdurulduğunu, 15 çalışanın da greve devam ettiğini, zarar ettiği iddia edilen şirketin üst düzey yöneticilerine yüksek ücretler ödediğini, büyük ve zengin bir şirket olduğunu kaydetti.

Bu şirketin zarar ettiğine kimsenin inanmadığını ve bu işte bir iş olduğunu ifade eden Hasipoğlu, bu işin araştırılması gerektiğini, devletin burada ortak olduğunu ve bu konunun esasının araştırılmasını istedi.

“Şirket acaba batırılmaya mı çalışılıyor” diye soran Hasipoğlu, Ekonomi Bakanı Arıklı’nın da burada araştırma yapması gerektiğini, burada çalışanların olduğunu ve emekçilerin yüzde 20 maaş kesintisi talebine rağmen işten çıkarılmaya devam edildiğini, bunun da saygısızlık olduğunu vurguladı.