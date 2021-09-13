Künye
Kıbrıs 27
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kazadan 20 dakika sonra Lefkoşa'da tespit edildi
Kazadan 20 dakika sonra Lefkoşa'da...
Dayakçı koca tutuksuz yargılanacak
Dayakçı koca tutuksuz yargılanacak
Ortaköy'de cinsel saldırı!
Ortaköy'de cinsel saldırı!
Saçından tutup boğazını sıktı
Saçından tutup boğazını sıktı
Ülkesine gönderilmeyi istedi
Ülkesine gönderilmeyi istedi

Oğuzhan Hasipoğlu: “UBP’nin kurultay süreci başladı”

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, bugünden itibaren UBP'nin kurultay sürecinin başladığını duyurdu.

13 Eylül 2021 Pazartesi 22:12
0 Okunma
Oğuzhan Hasipoğlu: “UBP’nin kurultay süreci başladı”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, bugünden itibaren UBP’nin kurultay sürecinin başladığını ifade etti.

Hasipoğlu, “31 Ekim’de sonlanacak demokrasi yolculuğumuzun ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.

UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“İlk günün sonunda mahalli örgüt seçimlerinde; Gönyeli, Yenikent, Esentepe, Zeytinlik, Doğanköy, Beylerbeyi, Ozanköy, Dağyolu, Ağırdağ, Boğaz, Hisarköy, Kozanköy, Alemdağ, Akçiçek, Şirinevler, Göçeri, Pınarbaşı, Beşparmak, Karaağaç ve Bahçeli’de aday olan tüm üyelerimize teşekkür ederim.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hacıoğlu hayatını kaybetti
Hacıoğlu hayatını kaybetti
Tatar, Spehar’a Kıbrıs Türk tarafının pozisyonunu yeniden anlattı
Tatar, Spehar’a Kıbrıs Türk tarafının pozisyonunu yeniden anlattı
Binboğa-Yem Ltd’deki grev sona erdi
Binboğa-Yem Ltd’deki grev sona erdi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim