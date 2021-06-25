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Oğuzhan Hasipoğlu'dan açıklama

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, hiçbir partinin diğerinin iç konularıyla ilgili spekülasyon veya manipülasyon yapmasının veya bu şekilde yorumlanacak ifadeler kullanmasının doğru olmadığını belirtti ve tüm partileri bu konuda sağduyuya davet etti.

25 Haziran 2021 Cuma 16:32
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Oğuzhan Hasipoğlu'dan açıklama

Hasipoğlu, “ UBP’nin şu anda bir yönetim yapısı olduğuna” işaret ederek “ tüm partileri, UBP’lileri ve olası UBP Genel Başkan adaylarını buna saygı göstermeye çağırdı.

Genel Sekreter Hasipoğlu, “UBP’liyim diyen herkesi partinin birlik beraberliğini, kardeşlik ve dostluk ilişkilerini bozucu değerlendirme, açıklama ve yorumlardan kaçınmaları konusunda” uyardı.

Oğuzhan Hasipoğlu, “ yarın partinin ve ülkenin başarısı için birlikte çaba harcayacak olanların bugün bir birlerini kırmamaları şarttır. Parti ve ülke sevgisi bunu gerektirir” dedi.

UBP Genel Sekreteri açıklamasında şunları kaydetti:

“ Ülkemiz çok hassas bir süreçten geçmektedir. Bir yandan Kıbrıs konusundaki gelişmeler diğer yandan salgın ve salgının ekonomimizde yarattığı sıkıntılar her zamankinden çok birlik beraberlik içinde olmamız gerekliliğini bizlere dayatmaktadır.

Bunu en başta yapması gereken ise siyaset kurumudur.

Siyasi partiler olarak bizler, bir birimizi anlamaya, bir birimize saygı göstermeye, farklı fikirlerimiz olsa da ülke menfaatleri söz konusu oldu mu birleşmeye gereken değeri vermeliyiz.

İşte bu noktalardan hareketle UBP Genel Sekreteri olarak şu görüşlerimizin bilinmesinde fayda görmekteyim: hiçbir partinin diğerinin iç konularıyla ilgili spekülasyon veya manipülasyon yapması veya bu şekilde yorumlanacak ifadeler kullanması doğru değildir. Dolayısıyla tüm partileri bu konuda sağduyuya davet ediyorum.

Başka parti yetkililerince UBP yönetimine veya arkadaşlarımıza yapılan yakıştırmaları ve saldırıları asla doğru bulmuyoruz.

UBP’ye ayar vermeye çalışmak, UBP’lilere yönlendirme yapmaya kalkışmak doğru bir anlayışın ürünü olamaz ve siyasi etkile bağdaşmaz.

UBP’nin şu anda tüzüğümüze uygun olarak saptanmış bir yönetim yapısı vardır.

Diğer partilerle tüm UBP’lileri ve olası UBP Genel Başkan adaylarını buna saygı göstermeye çağırıyorum.

Tüm UBP’lileri partinin zarar görmemesi için partinin birlik beraberliğini, kardeşlik ve dostluk ilişkilerini bozucu değerlendirme, açıklama ve yorumlardan kaçınmaları konusunda uyarmayı bir görev kabul ediyorum.

Yarın partinin ve ülkenin başarısı için birlikte çaba harcayacak olanların bugün bir birlerini kırmamaları şarttır. Parti ve ülke sevgisi bunu gerektirir.

Son Güncelleme: 25.06.2021 17:05
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