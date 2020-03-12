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"OHAL ilan edilmeli, bir hafta sonra geç kalabiliriz "

Sağlık eski Bakanı'ndan önemli açıklamalar

12 Mart 2020 Perşembe 09:53
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"OHAL ilan edilmeli, bir hafta sonra geç kalabiliriz "

Sağlık eski Bakanı'ndan önemli açıklamalar

İŞTE O AÇIKLAMA

Dünya Sağlık Örgütü COVİT 19 ( CORONA) için pandemi ilan etti. Virüs çok hızlı yayılıyor. Şiddeti yüksek ve tüm uyarılara rağmen insanlar ve ülkeler yeterli önlem alamıyor. Bu saatten sonra yapılacak en doğru şey acil durumlar hariç tüm giriş çıkışları durdurmak ve Olağan Üstü Hal ilan etmek. Bir hafta sonra çok geç kalabiliriz.
Bir an önce de karantina merkezini BurhanNalbantoğlu’dan başka bir sağlık Merkezine taşıyıp hazırlıklı hale getirmek zorundayız. Yoksa

Anahtar Kelimeler:
Filiz BesimOHALKoronavirüsCoronavirüs
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Atıf 2020-03-12 10:05:24

Kesinlikle katılıyorum

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asena 2020-03-12 10:37:28

Çok haklısın.Birileri duysun kulak versin çok geç olmadan önlem alınsın.yoksa yayıldıktan sonra hiç şansımız yog.hastanelerimizin durumu ortada zatn.

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MAĞUSALI 2020-03-12 11:54:34

COK DOĞRU.. KATILIYORUZ

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nmk 2020-03-12 11:22:50

biz zaten ohal'deyiz kaç gündür... devlet ne halde o önemli tabi

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esra 2020-03-12 12:31:50

DİKKATLE OKUYALIM FİLİZ HANIM HASTANE DİYOR ....OKSIJJEN DESTEGİ MESELA KAC ADET KAPASİTELİ MEVCUT SU AN KKTC GENELINDE? YETER SAYIDA VAR MI ?

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LÜTFEN ACELE EDİN 2020-03-12 13:56:22

TÜRKİYEDEN ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ İÇİN ÜLKENİZE GÖNDEREN BİR VELİ OLARAK. LÜTFEN TEDBİRLERDE GEÇ KALMAYIN. BİNLERCE ÖĞRENCİ VE VELİLERİ SİZİ İZLİYOR. GÖNDERİN ÖĞRENCİLERİ TÜRKİYEYE VE VİZELER FİNALLERİ VİRÜS ETKİSİNİ YİTİRİNCE YAPIN. ÜLKENİN SAĞLIK ALTYAPISI ALLAH MUHAFAZA KALDIRMAZ. EĞER BİR ZAFİYET OLURSA SENEYE KİMSE ÖĞRENCİ GÖNDERMEZ. LÜTFEN ACELE EDİN....

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