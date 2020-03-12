"OHAL ilan edilmeli, bir hafta sonra geç kalabiliriz "

Sağlık eski Bakanı'ndan önemli açıklamalar

İŞTE O AÇIKLAMA

Dünya Sağlık Örgütü COVİT 19 ( CORONA) için pandemi ilan etti. Virüs çok hızlı yayılıyor. Şiddeti yüksek ve tüm uyarılara rağmen insanlar ve ülkeler yeterli önlem alamıyor. Bu saatten sonra yapılacak en doğru şey acil durumlar hariç tüm giriş çıkışları durdurmak ve Olağan Üstü Hal ilan etmek. Bir hafta sonra çok geç kalabiliriz.

Bir an önce de karantina merkezini BurhanNalbantoğlu’dan başka bir sağlık Merkezine taşıyıp hazırlıklı hale getirmek zorundayız. Yoksa