"OHAL ve insanları eve kapama o kadar kolay bir süreç değil"

Bakanlar Kurulu bugün yeniden olağanüstü toplandı.



Başbakan Ersin Tatar, bugün yaptığı açıklamada şunları söyledi:

OHAL ve insanları eve kapatmak o kadar kolay bir süreç değildir,

İnsanları ve halkımızı bambaşka yere taşırdı bu durum.,

Tedbirlerimizin uygulanmasında herkesin desteğine ihtiyacımız var

Akşam yaratılan olay hiç hak etmediğimiz bir durumdu. Biz bir haftadır önlemler alıyoruz. Aldığımız tedbirler uygulanabilirse vaziyeti kurtaracağımıza inanıyorum.

Basın kuruluşları alınan tedbirlerin alınması için çalışmalarını sürdürecekler

BRT ve TAK ile ilgili olarak haber alma özgürlüğü için minimum personeller işlerin yürütülmesi kararı var.