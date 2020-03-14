"OHAL ve insanları eve kapama o kadar kolay bir süreç değil"

Bakanlar Kurulu bugün yeniden olağanüstü toplandı.
Başbakan Ersin Tatar, bugün yaptığı açıklamada şunları söyledi:
OHAL ve insanları eve kapatmak o kadar kolay bir süreç değildir,
İnsanları ve halkımızı bambaşka yere taşırdı bu durum.,
Tedbirlerimizin uygulanmasında herkesin desteğine ihtiyacımız var
Akşam yaratılan olay hiç hak etmediğimiz bir durumdu. Biz bir haftadır önlemler alıyoruz. Aldığımız tedbirler uygulanabilirse vaziyeti kurtaracağımıza inanıyorum.
Basın kuruluşları alınan tedbirlerin alınması için çalışmalarını sürdürecekler
BRT ve TAK ile ilgili olarak haber alma özgürlüğü için minimum personeller işlerin yürütülmesi kararı var.
Bu kadarı yaptıklarına da şükür. Açın Reşat Akarın programını da dinleyin. Şu anda saçmalar. Ne olacakmış hellim üreticilerinin hali. Turist gelemezmiş ve öğrenciler da gitmiş da yoğurtlar satılmayacakmış falan filan saçmalar.
SAYIN BASKAN OZEL SEKTORDEN IZINE AYRILANLAR VAR AMA ODEME YOK BU INSANLAR NE YIYECEK BUNUN FARKINDAMISINIZ
Memur maaşlarından kesinti yapılıp özel sektörde çalışıp da isini kaybeden insanlara bir fon oluşturulmalı
Memur maaşlarından kesinti yapılıp özel sektörde çalışıp da isini kaybeden insanlara bir fon oluşturulmalı
Evde kalma izni verildi ama herkes dışarda bayram gibi yani tatile ihtiyacımız yoktu cunki bu ay kirayı elektriği kreş parası acaba nissani nasıl başlayacağız??? Ama bir kötü durum olduğunda bir 3 ülke hemşiresi olarak sağlıkçı egsildiginde gönüllü olarak hastalara ve bu devlete yardım etmek gonlumuñ borcudurn