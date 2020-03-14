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"OHAL ve insanları eve kapama o kadar kolay bir süreç değil"

Bakanlar Kurulu bugün yeniden olağanüstü toplandı.

14 Mart 2020 Cumartesi 17:57
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"OHAL ve insanları eve kapama o kadar kolay bir süreç değil"

Bakanlar Kurulu bugün yeniden olağanüstü toplandı.

Başbakan Ersin Tatar, bugün yaptığı açıklamada şunları söyledi:

OHAL ve insanları eve kapatmak o kadar kolay bir süreç değildir, 

İnsanları ve halkımızı bambaşka yere taşırdı bu durum.,  

Tedbirlerimizin uygulanmasında herkesin desteğine ihtiyacımız var

Akşam yaratılan olay hiç hak etmediğimiz bir durumdu. Biz bir haftadır önlemler alıyoruz. Aldığımız tedbirler uygulanabilirse vaziyeti kurtaracağımıza inanıyorum.

Basın kuruluşları alınan tedbirlerin alınması için çalışmalarını sürdürecekler

BRT ve TAK ile ilgili olarak haber alma özgürlüğü için minimum personeller işlerin yürütülmesi kararı var.

Son Güncelleme: 14.03.2020 19:54
Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarBakanlar KuruluOHALKoronavirüs
Yorumlar
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Şükür 2020-03-14 18:51:43

Bu kadarı yaptıklarına da şükür. Açın Reşat Akarın programını da dinleyin. Şu anda saçmalar. Ne olacakmış hellim üreticilerinin hali. Turist gelemezmiş ve öğrenciler da gitmiş da yoğurtlar satılmayacakmış falan filan saçmalar.

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halk 2020-03-14 18:55:18

SAYIN BASKAN OZEL SEKTORDEN IZINE AYRILANLAR VAR AMA ODEME YOK BU INSANLAR NE YIYECEK BUNUN FARKINDAMISINIZ

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Birisi 2020-03-14 19:21:48

Memur maaşlarından kesinti yapılıp özel sektörde çalışıp da isini kaybeden insanlara bir fon oluşturulmalı

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Birisi 2020-03-14 19:22:08

Memur maaşlarından kesinti yapılıp özel sektörde çalışıp da isini kaybeden insanlara bir fon oluşturulmalı

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Zarına 2020-03-14 21:20:25

Evde kalma izni verildi ama herkes dışarda bayram gibi yani tatile ihtiyacımız yoktu cunki bu ay kirayı elektriği kreş parası acaba nissani nasıl başlayacağız??? Ama bir kötü durum olduğunda bir 3 ülke hemşiresi olarak sağlıkçı egsildiginde gönüllü olarak hastalara ve bu devlete yardım etmek gonlumuñ borcudurn

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