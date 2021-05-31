Ohhhh Turizmi Batmaktan Kurtardık Darısı Diğer Sektörlerin Başına…

Ben bu yazıya başladığımda 1 Euro anlık 10.45 TL idi…

***

Çok şükür ki sonunda Güney’le geçişler bugün başladı…

Bu zamana kadar birçok kişiden telefonlar aldım “Kapılar ne zaman açılacak?” diye…

Ailesi bu tarafta olan Rumlar, Güney’e geçmek isteyen kişiler, sevgilisi ile bir yıldır görüşemeyen aşıklar, bu taraftan alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar…

Bir kısmı ile yarım yamalak İngilizcemle anlaştık, bir kısmı ile aynı dili konuştuk, bir kısmı ile de hiç anlaşamadık ama anladık ne demek istediğimizi farklı dillerde konuşsak da…

İstek ortaktı…

Bugün kapılar PCR VEYA ANTİJEN TESTLERİ NEGATİF OLANLAR İÇİN açıldı…

***

Yetmedi bir müjde daha geldi…

Mutluluktan ölüyoruz…

Allah’ım rüyada mıyız?

Ardı ardına geliyor güzel haberler…

***

Aylardır turizm camiası tarafından verilen uğraşın sonucunda çift aşı ve çift PCR ile karantinasız girişler de 4 Haziran’da başlıyor…

OHHHH TURİZMİ BATMAKTAN KURTARDIK DARISI DİĞER SEKTÖRLERİN BAŞINA…

Turizm emekçileri bir senedir kendilerini paraladı turizmde açılım için…

Her gün açıklama, her gün eylem…

Açlık çadırı kurdular, gece gündüz Başbakanlığın önünde yattılar, meclisin önünde oturdular…

Seslerini bir yıldır duyuramadılar…

Sürekli ülkeyi yönetenler ile görüştüler, olması gerekeni anlattılar…

Umutlandılar bu hafta istenen açılım geliyor diye…

Ama hiç beklenen karar gelmedi…

En sonunda bari aşılanmış kişiler karantinasız gelsin diye 2 aydır uğraşıyorlar…

Telefon trafikleri, bakanlıklarda saatlerce yapılan görüşmeler, sektörün vahim tablosunu anlatmaya çalıştılar…

Neyse ki dün beklenen karar geldi…

Çok büyük sevinçle karşılandı tabi “Aşı yaptırmış kişilerin 4 Haziran’dan itibaren çift PCR testi ile adaya karantinasız” gelişlerinin başlaması…

Kapalı devre turizm uygulaması başlayacağında da çok büyük sevinç yaşanmıştı…

***

BEN SEVİNEMEDİM…

***

Olması gereken bu değil çünkü turizm için…

Ama günün sonunda 1, 0’dan büyüktür. Hiç yoktan iyidir…

Kapalı devre turizmden umduğunu bulamayan turizmci şimdi aşılanmış kişilerin karantinasız girişlerine seviniyor…

***

Çok üzgünüm ama söylemek zorundayım: BU DA HÜSRAN OLACAK…

Milyon kez dedim bir daha diyorum: BİZİM TURİST PROFİLİMİZ NE TÜRKİYE’DE NE DE DÜNYADA AŞILANAN YAŞ GRUBU İNSANLAR DEĞİL!

Yok kapalı devre turizm, yok aşılanan kişilerin karantinasız gelişi gibi yeni icatlar çıkarmak yerine adam akıllı DÜNYADA MEVCUT UYGULANAN TURİZM UYGULAMALARINI neden hayata geçirmiyorsunuz?

Bütün dünya ülkeleri turizm sektörleri için seferber oluyor, insanlar bir yılı aşkın süredir evlerinde sıkıldıkları için bin bir kampanyalar yaparak turistleri ülkesine çekiyor, sokağa çıkma yasağı olsa bile turistleri bundan muaf tutuyor…

Siz neyden korkuyorsunuz?

Vakaların artmasından mı?

E HASTANE YAPIN O ZAMAN!

***

Sen 150 yatakla bu işi devam ettirmeye çalışırsan, günün sonunda bir daha patlayacaksın ve bunu bilmek için de çok zeki veya müneccim olmaya gerek yok!

Halka güven vermeniz gerekiyor sevgili Bakanlar Kurulu ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi üyeleri…

Her hafta yeni kararlar alırken, açılımları konuşurken, sektörleri bir açıp bir kapatırken SAĞLIK ALT YAPISI İÇİN NE YAPTINIZ?

İnsanların saat kaçta sokağa çıkacağına, nerelere gideceğine karar vermek yerine sağlık alt yapısını güçlendirmek için hiç kafa yordunuz mu?

Hayır yaptınızsa biz de bilelim de ona göre bizim de içimiz rahatlasın…

***

YAPILMASI GEREKEN BELLİ: Arttıracaksın yatak kapasitesi ve sağlık çalışanı sayısını, vakalar artsa da biz buna hazırız imajını çizeceksin, halka o güveni vereceksin, vakalar artsa da vatandaş korkmayacak…

“Benim devletim batmaya yüz tutmuş ekonomisini ayakta tutabilmek için sağlık alt yapısını güçlendiriyor” diyecek…

SİZ NE YAPIYORSUNUZ?

Yok sokağa çıkma yasağı 23.00 değil 23.30 olsun, yok aşılanmış kişiler karantinasız gelsin, yok kapalı devre turizm yapalım…

YAPIN YAPIN…

***

“Memur maaşlarını bu ay nasıl ödeyeceğiz?” diye kukumav kuşu gibi düşünerek ömrümüz geçiyor nasılsa…

Esnaf birer birer batıyor, insanlar banka borçları yüzünden evindeki televizyonları satıyor, elektrik faturalarını ödeyemedikleri için karanlıkta oturup, buzdolaplarındaki yiyecekleri bozulmasın diye komşularına gönderiyor…

Sokağa çıkma yasağı 23.30’da olsun…

Ambargolar altında olduğumuz ve turizmde bunun acısını yıllardır çektiğimiz yetmezmiş gibi aşılanmış kişilerin karantinasız girişlerine izin verin tabi…

***

TURİZM İÇİN DEV ADIM!

TÜM CAMİAYA HAYIRLI OLSUN!

***

Belli ki bir gelişmeden haberiniz yok. Ben de size bir müjde vereyim:

AMERİKA KEŞFEDİLDİ!