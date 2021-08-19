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Lefkoşa'da ani ölüm!
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Okan Bolatçıoğlu Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Gazeteci Çağlar Yüksel’in ciddi şekilde darp edilmesi ile ilgili olarak tutuklanan ve tasarrufunda tabanca da bulunan Okan Bolatçıoğlu ise dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

19 Ağustos 2021 Perşembe 17:58
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Okan Bolatçıoğlu Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı olguları aktardı. Polis, 02.08.2021 tarihinde saat 23.45 raddelerinde Demirhan’da Ecevit caddesinde adresinde ikamet etmekte olan gazeteci Çağlar Yüksel’in ikametgâhımın avlusu içerisine girdiği sırada 2 erkek şahıs tarafından tasarruflarında bulunan ahşap sopa ile başına ve vücudunun çeşitli yerlerine vurmaları sonucu başının arka kısmında yaklaşık 5 cm lik kesinin oluşmasına sebebiyet verip yaralayıp ciddi bir şekilde darp edildiğini belirtti. Polis, aynı gün Çağlar Yüksel’in Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk tedavisi yapıldıktan sonra bilinç kaybı yaşadığı gerekçesi ile müşahede altına alındığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili tutuklanan zanlı Okan Bolatcıoğlu’nun olay günü Çağlar Yüksel’in olduğu barın önünden geçtiğini ve aracıyla Yüksel’in aracının arkasında giderken mobese kamera kaydı olduğunu ayrıca GSM operatörlerinden alınan telefon dökümünde bölgede olduğunun tespit edildiğini anlattı. Polis, zanlının gönüllü ifade verip, olayla hiçbir ilgisinin olmadığını belirttiğini mahkemeye aktardı.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Hazal Hacımulla, zanlının olayla bağlantısı olabileceğine vurgu yapıp, davası neticeleninceye değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, KKTC’de muteber iki kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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