Okçulukta II. Uluslararası Barış ve Özgürlük Kupası bugün başladı

Girne’deki II. Uluslararası Barış ve Özgürlük Okçuluk Kupası bugün saat 18.00'da gerçekleştirilen açılış töreni ile başladı. Okçular Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü’nün iş birliğiyle KKTC’nin Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlik dört gün sürecek.

Okçuluk Kupası’nın açılış törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız katıldı. Açılışta bir konuşma yapan Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, kupanın amacının 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nı anmak, hatırlatmak ve genç kuşağa aktarmak olduğunu söyledi.

Yıldız, II. Uluslararası Barış ve Özgürlük Kupası’yla hem Kıbrıs Barış Harekatı şehitlerini anacaklarını hem de Kıbrıs’taki Türk varlığının engellenemez olduğunu hatırlatacaklarını vurgulayarak şöyle konuştu:

“Kıbrıs adasına barış getiren ve adadaki Türk varlığının geleceğini garanti altına alan Kıbrıs Barış Harekatı, anılmaya, hatırlanmaya ve hatırası geleceğe aktarılmaya layık tarihimizin en önemli olaylarında biri. Harekat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulmasının yolunu açtı, Kıbrıs’taki Türk-İslam varlığının ilelebet muhafaza edileceğini tüm dünyaya duyurdu. İki yıldır düzenlediğimiz Uluslararası Barış ve Özgürlük Okçuluk Kupası ile barışın dili olan spor ve kültür birlikteliğini Yavru Vatan Kıbrıs’a getirmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Yarışmaya katılan tüm okçulara başarılar diliyorum.”

KAZANANLAR ÖDÜLLERİNİ ALACAK

II. Uluslararası Barış ve Özgürlük Okçuluk Kupası’na, aralarında Türkiye ve KKTC’nin de bulunduğu 14 ülkeden 28 okçu katılıyor. Girne Kalesi’nde II. Barış ve Özgürlük Kupası Final Atışları ve ödül töreni, ardından mehteran eşliğinde bayrak yürüyüşü düzenlenecek.

18 Temmuz’da ise mehteran eşliğinde bayrak yürüyüşü, kanaat önderleri ve gençlerle sohbet gerçekleştirilecek. Kupa, 20 Temmuz Çarşamba günü, Türk Yıldızları’nın gösterisi, okçuluk deneyimleme etkinliği ve Arslanbek Sultanbekov konseriyle sona erecek.

OKÇULAR VAKFI HAKKINDA

Vakıf, başta okçuluk olmak üzere ata sporlarının milli, tarihi, sportif, sanatsal, kültürel ve eğitim nitelikleriyle kavranması ve kültürel bir bilinç̧ olarak benimsenmesi için çalışmalarda bulunuyor. Okçular Vakfı’nın kuruluşu Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethettiği tarihe dayanıyor.