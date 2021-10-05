Künye
Kıbrıs 29
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Takı takmak yerine takı çaldı
Takı takmak yerine takıları çaldı
İnsan Kaçakçılığı! Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
Arabanın camını kırıp hırsızlık yaptı
Arabanın camını kırıp hırsızlı yaptı
banner107

Okkalı zam, Girne-Lefkoşa 30 TL

Şehirlerarası ulaşımı sağlayan dolmuş fiyatlarına okkalı zam yapıldı...

05 Ekim 2021 Salı 15:17
2537 Okunma
Okkalı zam, Girne-Lefkoşa 30 TL
banner108

Şehirlerarası ulaşımı sağlayan toplu taşıma araçlarının bilet fiyatlarına okkalı zam geldi.

Son bir haftada bilet fiyatları ortalama 10 lira zamlanırken; Girne-Lefkoşa gidiş- geliş 15 liradan 30’a, Gazimağusa gidiş geliş 38 liradan 48’e yükseldi. 

Bilet fiyatlarındaki artışın akaryakıta gelen zamlar ve hayat pahalılığı karşısında eski fiyatların geçersiz kalması etken oldu.

Şehirlerarası ulaşımda aboneler, öğrenciler ve polisler için aylık bilet tutarında yüzde 10 indirim yapılırken,  fiyat tarifesinde engelliler ve yaşı ilerlemiş kişiler için ayrı bir uygulama bulunmuyor. 

Şehirlerarası dolmuşların kilometreye göre tek gidiş fiyatları şöyle;

11 kilometreye kadar (şehir içi) 6,91 lira

12-17 kilometre arası 10,24 lira

18-21 kilometre arası 12, 84 lira

22-24 kilometre arası 13,86 lira

25-27 kilometre arası 16,12 lira

28-30 kilometre arası 17,41 lira

31-38 kilometre arası 19,48 lira

39-46 kilometre arası 21,06 lira

47-52 kilometre arası 22,80 lira

53-57 kilometre arası 23,28 lira

58-57 kilometre arası 24,12 lira 

72-87 kilometre arası 26, 62 lira

88-110 kilometre arası 27,791 lira

111-143 kilometre arası 29,73 lira

144-160 kilometre arası 31,51 lira 

 

Son Güncelleme: 05.10.2021 16:34
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SANER: “ FAİZ BEY KANDIRILAMAZ, KANDIRIR”
SANER: “ FAİZ BEY KANDIRILAMAZ, KANDIRIR”
SANER “İSKELE VE KARPAZ DAHA DA GELİŞECEK”
SANER “İSKELE VE KARPAZ DAHA DA GELİŞECEK”
Arıklı: “KKTC'nin üreten bir ülke olmasını istiyoruz”
Arıklı: “KKTC'nin üreten bir ülke olmasını istiyoruz”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim