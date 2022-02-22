Öksüz: Sağlığımız bile başka ülkelerdeki ilaç firmalarının iki dudağı arasında...

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) Başkanı Umut Öksüz, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı.

Öksüz, yaklaşık 45 yıllık mesleki deneyimi olan çok değerli bir meslektaşının, ‘ilaç sektöründe hayatımda böylesine yokluk hatırlamam’ dediğine işaret etti.

Öksüz, “Sağlığımız bile başka ülkelerdeki ilaç firmalarının iki dudağı arasına bakmakta. Maliyeti en düşük bir burun spreyine erişmemiz bile başka ülkelerdeki bireylerin kararlarına kalmıştır. Yani resmen muhtacız muhtaç!” dedi.

Türkiye’deki ilaç zammının ardından ülkeye yavaş yavaş ilaç gönderilmeye başlandığına da dikkat çeken Öksüz, “Bu süreçte vatandaşa en doğru bilgiyi aktaran, hastalara kesintisiz ilaç erişimini sağlayan ve de sağlık altyapısızlığının tüm yükünü çekerek topluma hizmet eden meslektaşlarıma ve ecza depolarımıza emeklerinden dolayı çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Henüz ilaçta ihracat yasağının kalkmadığına da vurgu yapan Öksüz, “Halen daha birçok kalemde ülkemize ihracatı yasak olan ilaç sıkıntısı yaşanmaktadır. Her ne kadar yasal statüde bizim yetki alanımız dahilinde olmasa da bu sıkıntıyı çözene kadar canla başla uğraşacağız!” şeklinde konuştu.