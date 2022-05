Öksüz: “Sorunlarımız günden güne büyüyerek dağ gibi karşımızdadır”

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Öksüz, 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Birliğin 63 yıldır toplumsal yaşam ve vatandaşların içerisinde bulunduğu sıkıntıları çözmek adına mücadelesini sürdürdüğünü belirten Öksüz, birliğin sağlık hizmetleri sunmanın yanı sıra bilimsel bir meslek örgütü olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

Toplam 343 eczane, 48 ecza deposu ve 427 üyeleriyle ülke genelinde halka hayati önem taşıyan tüm hizmetlerin verildiğine işaret eden Öksüz, şöyle devam etti:

“Eczacılık; sağlık hizmeti içerisinde tarihi ve birikimi köklü olan alanlardan biri olup eczacı da temel uzmanlık alanı ilaç olan, bu bağlamda sağlık alanındaki görev ve yetkileri devredilemeyecek önemli bir sağlık elemanıdır. Eczacılık, insanlık tarihi boyunca varlığını ve işlevselliğini koruyan, toplumların yaşamlarındaki önemini hiç yitirmeyen mesleklerden birisidir.”

“Sorunlarımız günden güne büyüyerek dağ gibi karşımızdadır” diyen Umut Öksüz, pandemi sürecinde yıllar boyunca çalışmasını sürdürdükleri ve bir türlü hayata geçirilmeyen meslek yasası için eylem yapmak zorunda bırakıldıklarını savundu. Öksüz, geçen seneki hükümet içerisinde Meclis’e sevk edilmesine rağmen seçime gidildiğinden dolayı yasanın kadük olduğunu belirtti.

Yasanın ülkede ilaç ve ecza sektöründe denetimi hayata geçireceğini, bölgelerde komisyonlar kurularak, vatandaşın sorunlarının yaşadığı bölgede çözüme kavuşturacağını ve Sağlık Bakanlığı’nın iş gücünü azaltacağını kaydeden Öksüz, değişen bakanlara yasayı anlatmaya devam edeceklerini ifade etti.

“Yılmadık, yılmayacağız fakat meslek örgütümüzü görmezden gelenleri de unutmayacağız” diyen Öksüz, bu yıl da 14 Mayıs’ta yıllar önce dile getirdikleri sorunlarla karşılaşmaya devam ettiklerini belirtti.

Ülkenin dört bir yanında ilaç hizmeti veren 427 meslektaşlarının yarısının maddi ve manevi olarak zor şartlar altında eczanesini ayakta tutmaya çalıştığını kaydeden Öksüz, istihdam sorunu olduğuna da dikkat çekti.

“KAMUDA İSTİHDAM...”

Kamuda istihdamın artık ertelenemez duruma geldiğini belirten KTEB Başkanı Öksüz, istihdam gereken yerleri şöyle sıraladı:

“İlaç ve Eczacılık Dairesi- 9 kişi, Sosyal Sigortalar Dairesi- 2 kişi, Mağusa Devlet Hastanesi- 1 kişi, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi- 1 kişi, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi- 2 kişi, Pandemi Hastanesi- 1 kişi, Cengiz Topel Hastanesi- 1 kişi”

Rakamların yetersizliği nedeniyle vatandaşa ilaç temininin sağlıklı şekilde sağlanamadığını savunan Öksüz, şunları kaydetti:

“Devlet kendi eliyle yasasını çiğnemeye devam ediyor. Eczacının olmadığı yerde ilacın teminini vatandaşa sunmaya devam ediyor. Örneğin henüz daha ülkemizde bulunan 29 sağlık ocağında eczacı yok. Girne Akçiçek Hastanesi’nde eczacı yok. Peki, soruyoruz, tüm buralarda vatandaşa ilaç hizmetini kimler gerçekleştirmektedir?”

Eczacılık fakültelerinin sayısının hızla arttığını ifade eden Umut Öksüz, KKTC vatandaşı öğrenci kayıtlarında tekrardan düzenleme yapılması gerektiğini belirterek, sürdürülebilir bir ilaç ve ecza sektörünün ortadan kalkacağı uyarısında bulundu. Öksüz, bu konuda, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’nu etkin adımlar atmaya davet etti.

Devletin, ecza depolarına milyonlar değerinde olan borçlarını ödeyemediğini iddia eden Öksüz, depoların zor durumda bırakıldığını öne sürdü. Umut Öksüz, ülkede hala Türkiye’den birçok ilaç firmasından ihracat yasağı bulunmasını eleştirdi.

Eczacının ödemelerinde çok ciddi sıkıntılar yaşandığını anlatan Öksüz, Eczacılık Fakültesi dekanları ile Sağlık Bakanlığı’nın ilaç ve ecza sektöründe alacağı kararlara bilirkişiler olarak katkı yapmak için destek olmak istediklerini belirtti.

KTEB Başkanı Öksüz, özellikle yurt dışından gelen ve “gıda takviyesi” adı altında ülkeye ürün getirmeye çalışan eczacılık mensubu olmayan kişilerin bir an önce cezai yaptırımlarına başlanmasını da talep etti.

Gümrük kapılarına bir eczacı istihdamı yapılmasını isteyen Öksüz, tüm ürünlerin denetiminin bilirkişiler tarafından yapılması talebinde bulundu.

İlaç Takip Sistemi’nin hayata geçmesini talep eden Öksüz, yeşil reçeteye otomasyon çalışmasının tamamlanmasını da istedi.

“Devletin artık vatandaşa ilaç vermesini kesmesini talep ediyoruz” diyen Umut Öksüz, vatandaşın, kendisine en yakın eczaneden ilacını ücretsiz bir şekilde temin etmesi çağrısında bulundu.

Öksüz, “Devlet eğer ilaç vermeye ısrarla devam edecekse vatandaşın cüzi miktarla eczanelerden erişebileceği ilaçların hastanelerden verilmemesini, buraya aktarılan kaynakların onkoloji, kan üniteleri veya hayati riski yüksek olan hastalarımızın ilaçlarına harcanmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin bütçesinin artırılmasını da talep eden Öksüz, “İlaç sanayi ve yerli üretime bir an önce geçilmesi gerekmektedir. Kendi serumumuzu dahi üretmekten aciz bir toplum olmaktan çıkalım” dedi.

KTEB Başkanı Öksüz pandemi süreci boyunca yaptıklarından da bahseden Öksüz, eczanelerdeki antijen tarama testlerinin uygulamasını hayata geçirdiklerini belirterek, rakamlara dikkat çekti:

“Eylül 2021’den 15 Aralık 2021 tarihine kadar eczanelerimizde 144 bin 174 test uygulaması yapılmıştı. Bu rakamlar, ülkemizdeki antijen test uygulamasının başladığı günden Eylül 2021 tarihine kadar yapılan toplam antijen test sayısının yaklaşık 5 katı civarındadır.”

Tüm sıkıntıların bir an önce aşılması ve çözüme kavuşması için eczacının örgütsel yapısı ile artık sokakta mücadele ettiğini hatırlatan Öksüz, “Tüm meslektaşlarımızın 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü’nü en içten dileklerimizle kutlarız” dedi.