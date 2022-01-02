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Öksüz: Yeşil reçete ile satılan ilaçlar çalındı

Girne'de faaliyet gösteren Zehra Keleşoğlu'na Rızkı Eczanesi kimliği meçhul kişi veya kişiler tarafından soyuldu. Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

02 Ocak 2022 Pazar 19:15
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Öksüz: Yeşil reçete ile satılan ilaçlar çalındı
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Girne'de faaliyet gösteren Zehra Keleşoğlu'na Rızkı Eczanesi kimliği meçhul kişi veya kişiler tarafından soyuldu. Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Öksüz, eczaneden yeşil reçete ile satılan opioid ve psikotrop maddeler ilaçlar başta olmak üzere çok sayıda ilacın çalındığını söyledi.

Umut Öksüz, “KTEB olarak daha önce defalarca dile getirdiğimiz eczacının güvenlik sıkıntısını sonlandırmak için yarından tez yok tekrardan tüm yetkililerin kapısından ayrılmayacağımızı belirtmek isterim” ifadelerine kullandı.

Umut Öksüz’ün açıklaması şöyle:  

Girne'nin en işlek caddesi olan Naci Talat Caddesi üzerinde eczanesi bulunan değerli büyüğümüz Ecz. Zehra Keleşoğlu'nun eczanesi (Rızkı Eczanesi) bugün gündüz saatlerinde soyularak, ciddi maddi zarara uğratılmıştır. 

Eczaneden özellikle yeşil reçeteli opioid ve psikotrop etken maddeli ilaçlar başta olmak üzere, reçetesiz ilaçlar ve paralar çalınmış, eczane talan edilmiştir.

Eczacımıza ve ailesine çok geçmiş olsun dileklerimizi iletir, KTEB olarak daha önce defalarca dile getirdiğimiz eczacının güvenlik sıkıntısını sonlandırmak için yarından tez yok tekrardan tüm yetkililerin kapısından ayrılmayacağımızı belirtmek isterim.

Anahtar Kelimeler:
Zehra KeleşoğluRızkı Eczanesi
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