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ÖKSÜZOĞLU: “5 YILLIK RESMİ PROGRAM OLUŞTURULACAK”

İstatistik Kurumu Başkanı Türel Öksüzoğlu, BRT’de katıldığı “Manşet +” programında değerlendirmelerde bulundu.

01 Nisan 2021 Perşembe 10:10
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ÖKSÜZOĞLU: “5 YILLIK RESMİ PROGRAM OLUŞTURULACAK”

GÜNDEM KIBRIS

Resmi İstatistik Raporu hakkında konuşan Öksüzoğlu, “İstatistik Kurumu kurulduğu günden beri çalışmalarını sürdürüyor. Konsey Tüzüğü bize bu yapının oluşumunu veren bir oluşumdur. Çok geniş bir katılımla toplanıyoruz. Eğitim ve belediyeler bacakları da var. Bakanlıkların müsteşarları da var, Devlet Planlama Örgütü ile birlikte. Burada yapılmak istenen, ülke için yapılması gereken resmi istatistik taslağını hazırlamaktır. Bu taslaklar hazırlandıktan sonra, Resmi İstatistik Programı dediğimiz, 5 yıllık ve ilk kez oluşturulacak olan bir resmi program olacak. Bu program, hükümetlerin gelip gitmesi ile değişmeyecek. Yıllık programlanmalarla doldurulacak. Şu anda Konsey Tüzüğü’müzü Haziran 2020’de Bakanlar Kurulu’nun üzerine gitti. 15 Ocak 2021’de Resmi Gazete’de yayımlanarak çıktı. Tüzük oluşmadan da herhangi bir işlem yapamazdık” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Türel Öksüzoğlu
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