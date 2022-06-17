Öksüzoğlu: Beni Atayan da alan da ayni parti

Öksüzoğlu, ‘beni atayan da alan da aynı parti’ diyerek, UBP’lilere mesaj verdi. Öksüzoğlu paylaşımında şunları kaydetti:

“EMEK ZAY OLMAZ”

KKTC İstatistik Kurumunun İLK BAŞKANI olarak atandığım kurumdan, 17.06.2022 tarihinde 00.25 saati itibarı ile Görevden alındığımı öğrenmiş bulunmaktayım…(Üç imzayla atanıp üç imzayla alınabileceğini biliyorum)

Ancak daha öncede görevden alınan bir kamu görevlisi olarak, bugünkü görevden alınmamın farkını ve duygularımı ortaya koymak isterim:

1-Beni Atayan da alan da ayni parti.

2-İçişleri Yerel Yönetimler müdürlüğü görevimden alınacağımda dönemin bakanı(farklı parti olmasına rağmen) beni odasına çağırarak kahve ısmarlamış ve bana teşekkür ederek yazımı elime tebliğ etmiştir…17.06.2022 tarihli görevden alınma yazımı ise bana; saat 00.25 de resmî gazeteden tebliğ edilmiştir.(sosyal medyadan)

3-23.01.2022 tarihinde Parti Başkanının istemi ile zorla aday çıkartıldım.(çok küçük bir farkla da vekilliği kaybettim) Doğal olarak birilerine rakip/risk oldum.

4- EN ÖNEMLİSİ Kurum benim çocuğum gibidir….

Çünkü kurucu başkanı olarak Kurumun her noktasında ve firgülünde emeğim var…Şöyle ki;

15.07.2019 yılında istatistik kurumuna ilk Başkan olarak atandım ve Kurumun tek personeliydim …birde düşünün ki iş yapacak başkan odam bile yokdu!!28 mayıs 2019 da yasa geçiyor ancak kurumun bütçesi yok, sekreteryası, telefonu, odacısı, idari personeli, araç gereci v.s. yani kısacası hiç bir altyapısı ve personeli yok… Yokluk içinde başladığımız bu yolda DPÖ’nün odalarından birini aldık ve göreve başladık…ilk iş olarak istatistik araştırma dairesindeki personeli kuruma alabilmek için 3 ay ikna etmeye çalıştım ve intibaklarını yapmayı başardım … ‘Tabi ki ikna etmek için de ekip arkadaşlarıma bazı sözler vermiştim’ …Ekip arkadaşlarımızla anlaştığımız gibi; Başkan Yardımcımı, 2 Şube Amirimizi atadık, 3 Şube amirimiz de KHK da atanmayı bekliyor .. ayrıca ilk atama İçin verdiğimiz sözü de tuttuk ve 12 kişiyi kuruma alarak yeni vizyon kattık… Çok şükür ki; Bir kişiyle başladığım kurumda, 3 yılın sonunda idari kadro ile birlikte 37 kişiye ulaştık…Bu arada TC Kalkınma ve ekonomik işbirliği koordinasyonu aracılığı ile TÜİK ile protokol imzaladık. Bu kapsamda da TÜİK personelimize teknik eğitimler vermeye devam ediyor. Avrupa Komisyonu finansmanlığında Dünya Bankası teknik desteği ile yürüttüğümüz projelerimiz; Hane Halkı Bütçe Anketi Haziran 2022’de yani bu ay sonu biter…Eylül ayının sonuna kadar da analizleri tamamlanacaktır. Devamında Yoksulluk endeksimiz tamamlanacak …TÜFE Sepeti Güncellenecek….Ayrıca “istatistik Kurumunun fiziki altyapısının oluşturulması” projemiz AB Komisyonu tarafından desteklenmiş ve ihalesi tamamlanmıştır. (Ekim 2022 tarihinde monteler gerçekleşecektir) Yine AB finansmanı Dünya bankası teknik desteği ile “İnput-Output tabloları” çalışmalarımızda başlamıştır. Devamla Dünya Bankası ile GENDER çalışmalarımız da devam etmektedir …Kurumumuz ilk Resmî İstatistik Programımız(RİP) da hazırlamış ve bakanlar kurulundan onaylatarak yayınlamıştır. RİP’de planlanan tüm teknik işler yerine getirilirken, MAKS( Mekansal Adres Kayıt Sistemi), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) tamamlayarak, alanda nüfus ve adres eşleştirilmesini yapmayı çok arzulamama rağmen sürem yetmediği için çok üzgünüm…!!

Sözlerime son verirken Kurum Başkanı sıfatı ile yaptığım tüm iş ve işlevlerde hep yanımda olan çok kıymetli ekip arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler