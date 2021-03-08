Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kirasını ödemedi diye başına inşaat demiriyle vurdu
Kirasını ödemedi diye başına inşaat...
İşledikleri suçlar saymakla bitmiyor
İşledikleri suçlar saymakla bitmiyor
7 gün daha tutuklu kalacaklar
7 gün daha tutuklu kalacaklar
3 kilo hintkeneviriyle yakalandılar
3 kilo hintkeneviriyle yakalandılar
"Gelmezsen evi yıkacağım"
"Gelmezsen evi yıkacağım"

ÖKSÜZOĞLU: “MOBBİNG KARŞISINDA DA YAPTIRIM OLMALI”

İstatistik Kurumu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Türel Özer Öksüzoğlu, ADA TV’de katıldığı programda soruları yanıtladı.

08 Mart 2021 Pazartesi 09:54
492 Okunma
ÖKSÜZOĞLU: “MOBBİNG KARŞISINDA DA YAPTIRIM OLMALI”

GÜNDEM KIBRIS

Çalışma yaşamında kadınının yaşadığı sorunları yorumlayan Öksüzoğlu, “Kadına yaptığımız yatırım, aslında ekonomimize yaptığımız bir yatırımdır. Eğer biz algıda şiddeti kabul etmiyorsak ve bazı bacakları çalıştırmıyorsak, özellikle eğitimli olan kadınların bunu ifşa etmediği bir ortamda bunu bilemezsiniz. Bakalım çocuklar da ne baskıya maruz kalıyor. Eğer bir şey yaşanıyorsa, bunun çocukluk dönemlerine inmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz 0-7 yaş grubundan sonra oluşuyor, kişilik yapısı. Hem eğitim, hem anne baba olarak bu yönde çocukları eğitmeliyiz. Biz bunun hiçbir noktasında yokuz. Sadece bir hat kuruldu, polis bünyesinde. Ancak artarak devam ediyor bu şiddet vakaları. Peki biz ne yapıyoruz? Psikolojik şiddetin de travması çok yoğundur. İş yerlerinde psikolojik şiddet uygulayıp, işten ayrılmasını sağlıyorlar. Bu ülkede yatırım yapmak istiyorsa, özellikle şiddet ile ilgili mevzuata yaptırımları da belirtmeliyiz. Mobbingin de yaptırımı olmalı” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sibel Tatar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı
Sibel Tatar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı
CUMHURBAŞKANI TATAR, DR. BURHAN NALBANTOĞLU DEVLET HASTANESİ VE PANDEMİ HASTANESİ’Nİ ZİYARET ETTİ
CUMHURBAŞKANI TATAR, DR. BURHAN NALBANTOĞLU DEVLET HASTANESİ VE PANDEMİ HASTANESİ’Nİ ZİYARET ETTİ
Eşinin yüzüne cam kase fırlattı
Eşinin yüzüne cam kase fırlattı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim