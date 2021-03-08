ÖKSÜZOĞLU: “MOBBİNG KARŞISINDA DA YAPTIRIM OLMALI”

GÜNDEM KIBRIS

Çalışma yaşamında kadınının yaşadığı sorunları yorumlayan Öksüzoğlu, “Kadına yaptığımız yatırım, aslında ekonomimize yaptığımız bir yatırımdır. Eğer biz algıda şiddeti kabul etmiyorsak ve bazı bacakları çalıştırmıyorsak, özellikle eğitimli olan kadınların bunu ifşa etmediği bir ortamda bunu bilemezsiniz. Bakalım çocuklar da ne baskıya maruz kalıyor. Eğer bir şey yaşanıyorsa, bunun çocukluk dönemlerine inmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz 0-7 yaş grubundan sonra oluşuyor, kişilik yapısı. Hem eğitim, hem anne baba olarak bu yönde çocukları eğitmeliyiz. Biz bunun hiçbir noktasında yokuz. Sadece bir hat kuruldu, polis bünyesinde. Ancak artarak devam ediyor bu şiddet vakaları. Peki biz ne yapıyoruz? Psikolojik şiddetin de travması çok yoğundur. İş yerlerinde psikolojik şiddet uygulayıp, işten ayrılmasını sağlıyorlar. Bu ülkede yatırım yapmak istiyorsa, özellikle şiddet ile ilgili mevzuata yaptırımları da belirtmeliyiz. Mobbingin de yaptırımı olmalı” dedi.