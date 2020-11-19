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ÖKSÜZOĞLU: “PANDEMİDE TÜKETİM ALIŞKANLIKLARIMIZ FARKLILAŞTI”

 İstatistik Kurumu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Türel Öksüzoğlu katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

19 Kasım 2020 Perşembe 10:19
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ÖKSÜZOĞLU: “PANDEMİDE TÜKETİM ALIŞKANLIKLARIMIZ FARKLILAŞTI”

 İstatistik Kurumu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Türel Öksüzoğlu katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Ülke gündeminde 7881 maldan fiyat aldıklarını söyleyen Öksüzoğlu, Hane Halkı Bütçe Anketi’nin çok eski olmadığını söyledi.

Pandemi koşullarında tüketim alışkanlıklarımızın farklılaştığını söyleyen Öksüzoğlu, “Biz şu anda Hane Halkı Bütçe Anketi’ni yeniden hesaplamak istiyoruz, pandemi izin verirse Ocak’ta yapacağız. Çünkü pandemi koşullarında bunu güncellememiz gerekecek. Hane Halkı Bütçe Anketi bir yıl sürer, bir yıl da analizi yapılır. Sizin tüketim alışkanlıklarınızı ortaya koyar” dedi.

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