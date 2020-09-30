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Oktay : "117 milyon TL’yi KKTC’ye aktarıyoruz”

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Başbakan Ersin Tatar ile görüşmesinde, “117 milyon TL’yi KKTC’ye aktarıyoruz” açıklamasında bulundu.

30 Eylül 2020 Çarşamba 09:57
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Oktay : "117 milyon TL’yi KKTC’ye aktarıyoruz”

Başbakan Ersin Tatar, TC Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay’ın daveti üzerine Ankara’ya gitti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen görüşme sonrası Başbakan Tatar ve TC Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay basına açıklamarda bulundu.

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "KKTC'ye bu akşamdan itibaren 117 milyon TL aktarıyoruz." dedi.

KKTC'deki öğrencilerin uzaktan eğitimlerine yönelik 9 milyon lira destekte bulunacaklarını söyleyen Oktay, şu sözleri kaydetti:

“Son dönemde yaşanan salgın nedeniyle Kıbrıs’ta da ekonominin, ticari faaliyetlerin ciddi şekilde etkilendiğini biliyoruz. Bugün son derece verimli toplantı yaptık. Koronavirüsten kaynaklanan mali süreçle ilgilili değerlendirmelerde bulunduk. KKTC ile yürüyen bir mali protokolümüz var. Bu çerçevede bugün 117 milyon TL’yi KKTC’ye aktarıyoruz. Başbakan bugün dönerken, nakitle dönebilecek. Sabah 09.00’da hesabınızda fiilen olacaktır.

Okullar açıldı. Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim son derece önemli bir hal aldı. KKTC’de de çocukların Türkiye’deki bütün teknolojik imkanlarını aktarmak istiyoruz. Bu toplam 117 milyon TL’lik miktarın içerisinde 9 milyon TL aktarmış olacağız.”

KIBRIS POSTASI

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