TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bafra’da bölge halkıyla bir araya geldi.Burada önemli açıklamalarda bulunan Oktay, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın sevgi saygı ve selamlarını ileterek “burası bizim gönül coğrafyamız biriz beraberiz ve hiçbir ayrı gayrımız da yok zaten” dedi.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayramın ilk gününe denk gelen 20 Temmuz’da Ada’ya geleceğini anımsatan Oktay, bunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne verilen önemin çok ciddi bir göstergesi olduğunu ifade etti. Oktay, “bizim bu inanç ve değerlerimiz ve gelenek ve göreneklerimizde de vardır bayramı memleketinizde geçirirsiniz değil mi yakınlarınızın yanında geçirişiniz Cumhurbaşkanımızın bayramda buraya geliyor olmasının bir ziyaretin çok ötesinde anlamı var” diyerek ülkeye geldiklerinde başka bir yere değil kendi evlerine, yuvalarına ve memleketlerine geldiklerini belirtti.

Bu durumun Dünya tarafından da iyi bilinmesi gerektiğini bunun herhangi bir iki devlet arasındaki işbirliği değil biz denilen tekliğin göstergesi olduğunu vurgulayan Oktay, “Kıbrıslı kardeşlerimizin tırnağına zarar gelirse eğer herhangi bir kılının zerresine herhangi bir şey olursa bütün Türkiye ayağa kalkar ve gereğini yapar hangi konuda olursa olsun bu yani illa askeri ve siyasi alanı da kast etmiyorum” şeklinde konuştu. Gerek sağlık, gerek turizm gerekse yolların altyapısı konusunda ellerinden gelen katkıyı yaptıklarını vurgulayan Oktay, yollarla ilgili çalışmaların fiilen başladığını anlattı.

Karpaz bölgesindeki yol çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını ve devamının da geleceğini kaydeden Oktay, Dünya’daki sayılı projelerden biri olan su projesinin de başarılı bir şekilde gerçekleşmeye başladığını belirtti. Mesarya ovasının suya kavuşması ile birlikte refah seviyesinin yükseleceğini ifade eden Oktay, sağlık alanında ciddi çalışmalar yürüttüklerini ve 500 yatak kapasiteli hastanenin temelini bu yıl içerisinde atmayı hedeflediklerini dile getirdi. Fuat Oktay, ülkedeki havalimanını da bu yıl sonuna doğru tamamlamayı amaçladıklarını kaydederek salgın sonrasında Kıbrıs’ın en büyük havaalanını açmayı planladıklarını bunun da turizme ciddi katkıları olacağını aktardı. E-devlet hizmetini de faaliyete geçirmek için çalıştıklarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinde tamamlanan kısımları açacaklarını söyleyen Oktay, hemen hemen her sektörde ciddi çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Oktay, “Kıbrıs’a egemen diyoruz eşit iki devlet diyoruz onu inşa edeceğiz diyoruz ve onu böyle inşa edeceğiz üreten bir Kıbrıs’ı ayakları üzerinde dimdik duran bir Kıbrıs’ı inşa ettiğimiz zaman olacak” diyerek organize sanayi bölgesiyle ilgili olarak da Türkiye’deki Dünya ölçeğinde olan tecrübe ve deneyimleri buraya aktaracaklarını söyledi. Başkalarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gıpta ile bakacağı bir konuma getirmek için çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Oktay, “eşit egemen iki devlet derken iki devlet birbiri ile konuşsun diyoruz biz artık yani bir taraf da devlet olacak bir taraf da toplum olacak bu eşitlik değil bir taraf da devlet varsa diğer taraf da devlet vardır çünkü biz burayı 307 yıl sadece kendimizin idaresinde olan bir adandan bahsediyoruz” dedi.

Kıbrıs Türkü’nün azınlık olarak gösterilmesine asla göz yummayacaklarının altını çizen Oktay, Türk halkının özgürlüğüne ve bağımsızlığına çok düşkün olduğunu ve 20 Temmuz’un da bununla alakalı olduğunu belirtti. Oktay, organize sanayi bölgesini ülkede kurmak için her türlü çalışma ve hazırlığın yapıldığını belirterek, ancak bunun için Cumhuriyet Meclisinden bir kanunun geçmesi gerektiğini kaydetti ve meclisin biraz yavaş hareket ettiğini sözlerine ekledi. Oktay’ın konuşmasının ardından toplantı vatandaşların sorunlarını aktarması ile devam etti.