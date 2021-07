Oktay : Biriz beraberiz, ayrımız gayrımız yok

Fuat Oktay, Ankara’da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte KKTC’nin başkenti Lefkoşa’ya dün gelmişti. İki günlük KKTC temasları çerçevesinde Oktay, KKTC Başbakanı Hamza Ersan Saner ile görüşmesinin ardından dün akşam Bafra köyüne geçti. Oktay, Bafra köyü ziyaretinde bölge halkı ile bir araya geldi. Oktay’a ziyaretinde Başbakan Ersan Saner, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin yanı sıra bölge vekilleri eşlik etti.



Bafra’da konuşan Oktay, KKTC’nin kalkınması için her alanda yoğun bir çalışma içinde olduklarını vurgulayarak, güçlü bir KKTC inşa etmek için çalıştıklarını kaydetti. Oktay, organize sanayi bölgeleri ile ilgili Türkiye’de dünya genelinde bir tecrübeye sahip olduklarını, bu tecrübenin KKTC’de hayata geçirilmesinin gençlerin ve kadınların istihdamına önemli bir katkısı olacağını, başka yerlere ve ülkelere göçün önleneceğini vurguladı.



Oktay, yaklaşık 2 yıldır KKTC ile yakından ilgilendiğini belirterek, “Ama çalışmaya başladıktan sonra görüyorsunuz ki burası bir zorunluluk, bir iş değil. Sadece iş olduğundan dolayı gidip gelebileceğiniz bir yer değil. Burası bizim gönül coğrafyamız, biriz, beraberiz ve hiçbir ayrımız gayrımız da yok zaten” dedi. Söz konusu gönül bağının her zaman devam edeceğini söyleyen Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın saygı, sevgi ve muhabbetlerini de iletti.



“Buraya geldiğimizde biz başka bir yere değil, kendi evimize geliyoruz”

Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 20 Temmuz’da Barış ve Özgürlük Bayramı ve Kurban Bayramı’nın ilk gününde KKTC’yi ziyaret edecek olmasının Kıbrıs’a verdiği değerin, Türkiye-KKTC birliği ve beraberliğinin de ciddi göstergesi olduğunu söyledi.

Türk gelenek ve göreneklerine göre bayramın memlekette geçirildiğine dikkat çeken Oktay, “Cumhurbaşkanımızın bayramda buraya geliyor olmasının ziyaretin çok ötesinde bir anlamı var. Buraya geldiğimizde biz başka bir yere gitmiyoruz. Kendi evimize, yuvamıza, kardeşlerimize, memleketimize geliyoruz. Siz de Türkiye’ye geldiğinizde aynı şeyi yapıyorsunuz zaten” ifadelerini kullandı.

Oktay ayrıca, “Buradan bütün dünyaya mesajımız olsun. KKTC’yi değerlendirirken gerek AB, gerek başka ülkelerin bunu çok iyi bilmesi gerekiyor ki bu işbirliği, herhangi iki devlet, iki ülke arasında değil. ‘Biz’ dememiz tekliğin göstergesi, dolayısıyla burada Kıbrıs Türkü’nün, Kıbrıslı kardeşlerimizin tırnağına zarar gelirse bütün Türkiye ayağa kalkar, bütün Türkiye titrer ve gereğini yapar” diye konuştu.



“Tüm alanlarda çok yoğun çalışmalar içindeyiz”

KKTC’nin kalkınmasına yönelik tüm alanlarda yoğun çalışmalar içinde olduklarını kaydeden Oktay, nerede ne tür talep varsa hepsiyle ilgili yakından çalıştıklarını belirtti. En büyük talebin yollarla ilgili olduğunu gördüklerinde “yolları yapacağız” dediklerini ifade eden Oktay, KKTC’nin her bölgesinde yol çalışmalarının fiilen başladığını söyledi. Oktay ayrıca, Lefkoşa ile ilgili ilk yolun açılışını yapacaklarını, Karpaz dahil köy yollarıyla ilgili çalışmaların da en kısa sürede tamamlanacağını dile getirdi.

Su tünelini açtıklarını kaydeden Oktay, yıl sonuna kalmadan Güzelyurt Ovası’na su vermeye başlamayı hedeflediklerini söyledi. Mesarya Ovası’nın muhteşem bir ova olduğunu belirten Oktay, ovanın doğru değerlendirildiğinde geliri birkaç kat artıracağını ve refah seviyesini başka bir boyuta taşıyacağını ifade etti. Ovadaki sıkıntının sulamayla ilgili olduğunu vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:

“Bizim arzumuz bu kısmın da sulanması, o proje de başlıyor. Projenin 3-4 yıllık tamamlanma süresi var. Bu süre içinde bunu da tamlamayacağız, size iş olarak, aş olarak dönecek, gelir olarak dönecek.”

Konuşmasında sağlık alanındaki çalışmalara da değinen Oktay, salgın döneminde acil durum hastanesinin 45 günde yapıldığını belirterek, tüm ülkenin ihtiyacını giderecek 500 yataklı hastanenin temelini de yıl bitmeden atmak istediklerini söyledi.

E-devlet ile ilgili Türkiye’deki tecrübeyi KKTC’ye aktaracaklarını belirten Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelişinde e-devletin biten kısımlarının hizmete açılacağını ifade etti. Oktay e-devletin, kamu hizmetleri yanında ülkede üretilen ürünlerin dünya pazarına çıkmasının önünü açacağını aktardı. Her sektörde ciddi çalışmalar gerçekleştirildiğini ifade eden Oktay, gençlerle ve kadınlarla ilgili istihdam oluşturacak alanların önemine değinerek, Türkiye’de dünya ölçeğinde tecrübeleri olan organize sanayi bölgelerini KKTC’ye taşımak istediklerini kaydetti.

Oktay, konuşmasının ardından vatandaşların dile getirdiği sorunları dinledi. Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli ise ziyareti için Oktay’a teşekkür ederek, Mehmetçik Belediyesi ve belde ile ilgili bilgi verdi. Sarıçizmeli, Türkiye Büyükelçiliği, KEİ, katkıları ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği hassasiyetle bölgede önemli yatırımlar yapıldığını belirterek, teşekkür etti.