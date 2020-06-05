Oktay: Bu KKTC için bir fırsattır…

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC’de turizmin yeniden canlanması için Türkiye’nin her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ve verdiği desteğin devam edeceğini söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, BRT’de Pembe Paşaoğluları’nın sorularını yanıtladı.

Turizm konusunda Türkiye’nin yaptıklarından söz eden Oktay, 10 Haziran’da Türk Hava Yolları’nın yurt dışı seferlerine başlayacağına dikkat çekerek “Bu KKTC için bir fırsattır” dedi.

Türkiye’de turizm konusunda başlatılan uygulamayın detaylarını paylaşan Oktay bu sistemin uçtan uca diye özetlenebileceğini vurguladı.

Fuat Oktay Şöyle konuştu:

Bu sistem Türkiye’yi ziyaret etmek isteyen bir kişinin bilet alamadan önceki süreçte başlıyor.

Yaptığı yolculuk, geldiğinde testler kontrol, havalimanından kaldığı yere kadar ulaşım, kaldığı oteldeki şartlar, gezeceği yerler hepsini barındırıyor. Korona virüsten arındırılmıştır diye sertifika olacak.

Bir anlamda turistin de sertifikalandırmasından bahsediyoruz.

Olası bir şekilde korona virüsten etkilendi, her bir turistin ne yapacağı nasıl tedavi edileceği gibi sürecin net çalışıldığı uçtan uca bir sistem çalıştık.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile ve ilgili bakanlarla görüşüyoruz. Türkiye’nin tecrübelerinden KKTC’nin de faydalanabileceği şekilde olacak. Türk Hava Yolları 10 Haziran’da KKTC’ye ilk uçuşunu yapacak.

Bu KKTC için bir fırsattır. Hükümetin bunu değerlendirmek için ciddi bir gayreti var.

Otellerin kendini hazırlaması önemli. Korona virüs sürecinde KKTC’nin reklam ve tanıtım gibi ödeneklerini korona virüsle mücadeleye aktardık.

Bakanlarımız ve bizler çalışıyoruz. Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız ve vermeye devam ediyoruz.